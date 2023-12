Beautiful e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 30 dicembre 2023

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e Terra Amara - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 30 dicembre 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 30 dicembre 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.55 voleremo in Turchia, per seguire le avventure di Zuleyha.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 30 dicembre 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 30 dicembre 2023 - Ridge avrà una brutta sorpresa. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che il Forrester tornerà a casa e scoprirà Brooke tra le braccia di Bill. Una scena bruttissima che lo convincerà ad andarsene e a dare credito alle parole di Taylor. In realtà Brooke non lo starà davvero tradendo con lo Spencer. Lo stilista finirà per travisare quanto sta accadendo tra sua moglie e l’odiato rivale. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 30 dicembre 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 30 dicembre 2023 - Fikret viene informato del ritrovamento del corpo di Umit in fondo ad una scarpata. A quanto pare, sarebbe piuttosto chiaro che la dottoressa sia morta in un incidente stradale. Il giovane è sinceramente addolorato per la morte della Kahraman, e decide di farsi carico delle spese per il suo funerale. Intanto, Betul continua a volersi impossessare dell'azienda Yaman; Ercan, però, sospetta di lei. Nei giorni successivi, a Cukurova si continua a parlare dell'incidente e di una presunta tresca tra Fikret e Zuleyha. Entrata a conoscenza di questi pettegolezzi, Lutfiye informa Fekeli, ed insieme mettono un punto a queste chiacchiere. Nel frattempo, alla tenuta arriva il comandante dei gendarmi, che deve informare la signora di aver arrestato Cumali per il rapimento del piccolo Adnan, e che l'uomo, in realtà, non è il padre della piccola Uzum. In un secondo momento, Fikret porta un regalo a Betul per aver salvato il piccolo Kerem Ali durante l'incendio. I due trascorrono la giornata insieme e fanno amicizia. Quando la giovane lo racconta a Sermin, quest'ultima le consiglia di restare concentrata sul loro obiettivo e di non farsi distrarre dal ragazzo... Qui la trama completa di Terra Amara.

