Beautiful Anticipazioni Puntate dal 24 al 30 dicembre 2023: Ridge confessa a Taylor di amarla!

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 24 al 30 dicembre 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Scopriamo le Trame delle puntate di Beautiful in onda dal 24 al 30 dicembre 2023, alle ore 13.45 su Canale 5. La Soap noon sarà trasmessa né lunedì né martedì, 25 e 26 dicembre 2024 ma ci sarà domenica 24 dicembre 2023. Ecco le Anticipazioni episodio per episodio:

Puntata in onda Domenica 24 dicembre 2023

Steffy e Thomas sono convinti che Ridge debba lasciare Brooke e tornare con la loro madre. Il Forrester senior, dopo gli ultimi avvenimenti, sembra essere sempre più confuso. Lo stilista si lascia andare ai ricordi belli vissuti con entrambe le donne, consapevole di dover presto fare una scelta.

Puntata in onda Lunedì 25 dicembre 2023: non va in onda

La Soap non sarà trasmessa

Puntata in onda Martedì 26 dicembre 2023: non va in onda

La puntata non andrà in onda.

Puntata in onda Mercoledì 27 dicembre 2023

Brooke ha capito perfettamente che Ridge è tornato ad avere dubbi sul loro matrimonio e a essere attratto da Taylor. La Logan confida a Hope di aver comunque fiducia che suo marito prenderà la giusta decisione. Liam invece è ancora convinto che Thomas stia usando Douglas per stare con sua moglie e la invita a tenere alta la guardia. Leggi le Anticipazioni complete di Beautiful del 27 dicembre 2023

Puntata in onda Giovedì 28 dicembre 2023

Hope non è solo preoccupata per Douglas ma anche per sua madre e per il suo matrimonio con Ridge. La ragazza ha capito che Steffy e Thomas stanno giocando sporco e insistendo fin troppo e decide di parlare chiaramente a entrambi. Si presenta da loro per dire che non starà con le mani in mano e non permetterà a nessuno dei due, figuriamoci entrambi, di calunniare la madre. Ridge e Brooke si amano e sarebbe il caso che tutti lo riconoscessero. Leggi le Anticipazioni complete di Beautiful del 28 dicembre 2023

Puntata in onda Venerdì 29 dicembre 2023

Nonostante le buone intenzioni di Hope, la confusione di Ridge lo spinge a raggiungere Taylor e a rivelarle di amarla. La Hayes gli domanda se questo vorrà dire cominciare un futuro insieme e gli ribadisce di essere fermamente convinta che lui non potrà mai e poi mai essere felice con Brooke. La Logan è sempre destinata a farlo soffrire e a tradirlo. Leggi le Anticipazioni complete di Beautiful del 29 dicembre 2023

Puntata in onda Sabato 30 dicembre 2023

Steffy dice a Hope di essere più che certa che suo padre non sarà mai del tutto felice con Brooke e che non troverà mai la serenità con lei. Intanto Bill, preoccupato per i suoi problemi con Katie, raggiunge Brooke. I due hanno una dolce conversazione e finiscono per abbracciarsi. Ridge li scopre uno tra le braccia dell’altro e purtroppo fraintende. Leggi le Anticipazioni complete di Beautiful del 30 dicembre 2023

