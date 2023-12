Terra Amara Anticipazioni Puntate dal 24 al 30 dicembre 2023: Umit è morta, Zuleyha le ha sparato!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda dal 24 al 30 dicembre 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Terra Amara, in onda dal 24 al 30 dicembre 2023 su Canale 5, come sempre a partire dalle 14.10. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana. Nota bene: la prossima settimana, ossia quella di Natale, osserviamo uno stravolgimento straordinario del palinsesto. Anzitutto, Terra Amara non andrà in onda la domenica sera alle 21:20; il 24 dicembre le nuove puntate verranno trasmesse alle 14:25. Inoltre, la soap si prenderà una piccola pausa, da lunedì 25 dicembre sino a venerdì 29 dicembre. La regolare messa in onda di Terra Amara riprenderà sabato 30 dicembre, quando i nuovi episodi andranno in onda come di consueto alle 14:30.

Puntata in onda Domenica 24 dicembre 2023

La piccola Uzum, finalmente, torna a casa per la gioia di tutti. Dopo una settimana, Demir continua a risultare scomparso. Intanto, Umit, con la complicità di Cumali, riesce a rapire il piccolo Adnan. Zuleyha afferra la pistola e si precipita all'incontro con la rivale in amore per riprendersi il figlioletto, purtroppo però il loro faccia a faccia ha un tragico epilogo. L'Altun corre da Fekeli e da Fikret per confessare loro di aver ucciso la Kahraman. I tre si dirigono velocemente sul luogo del delitto, dove però non c'è né un cadavere né un'arma. Così, si convincono che la dottoressa sia ancora in fuga, ma la realtà è ben diversa: Hakan ed Abdulkadir hanno preso sia il corpo che la pistola, intenzionati ad utilizzarli per ricattare la signora.

Puntate in onda Sabato 23 dicembre 2023

Fikret viene informato del ritrovamento dl corpo di Umit in fondo ad una scarpata. A quanto pare, sarebbe piuttosto chiaro che la dottoressa sia morta in un incidente stradale. Il giovane è sinceramente addolorato per la morte della Kahraman, e decide di farsi carico delle spese per il suo funerale. Intanto, Betul continua a volersi impossessare dell'azienda Yaman; Ercan, però, sospetta di lei. Nei giorni successivi, a Cukurova si continua a parlare dell'incidente e di una presunta tresca tra Fikret e Zuleyha. Entrata a conoscenza di questi pettegolezzi, Lutfiye informa Fekeli, ed insieme mettono un punto a queste chiacchiere. Nel frattempo, alla tenuta arriva il comandante dei gendarmi, che deve informare la signora di aver arrestato Cumali per il rapimento del piccolo Adnan, e che l'uomo, in realtà, non è il padre della piccola Uzum. In un secondo momento, Fikret porta un regalo a Betul per aver salvato il piccolo Kerem Ali durante l'incendio. I due trascorrono la giornata insieme e fanno amicizia. Quando la giovane lo racconta a Sermin, quest'ultima le consiglia di restare concentrata sul loro obiettivo e di non farsi distrarre dal ragazzo.

