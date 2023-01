Beautiful e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 28 gennaio 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e Terra Amara - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 28 gennaio 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 28 gennaio 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 28 gennaio 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 28 gennaio 2023 - vedremo Hope continuare a difendere Deacon da Brooke e Ridge. Dopo che lo Sharpe se ne sarà andato da casa, costretto a uscire per evitare che la situazione degenerasse, la piccola Logan metterà in guardia sia sua madre che il suo patrigno, dicendo loro che se continueranno così, lei se ne andrà per sempre. Hope riferirà a entrambi di essere disposta a tutto pur di ricucire il suo rapporto con Deacon e lo farà con o senza il loro appoggio. Brooke comincerà a sudare freddo mentre il Forrester sarà ancora più convinto che le cose debbano essere risolte immediatamente e come vuole lui. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 23 al 28 gennaio 2023.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 28 gennaio 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 28 gennaio 2023 - vedremo che Demir chiede perdono a Cengaver, e Zuleyha a Nihal, però vengono respinti. Intanto, Sermin riceve una notifica dal tribunale in cui viene sollecitata a restituire tutti i soldi che nel corso degli anni la famiglia Yaman le ha prestato; in preda al panico, chiede aiuto a Yilmaz. Fadik, invece, insinua che tra Gaffur e Seher ci sia qualcosa e Saniye aggredisce l’amante del marito. Interviene Hunkar, che manda Seher al cottage, dove ci sono il signore ed Ercument. Al termine della serata, lo Yaman, ubriaco, confonde la domestica con sua moglie. La mattina seguente, l’imprenditore si sveglia con accanto Seher, la quale giura che abbiano fatto l’amore... Qui la trama completa di Terra Amara.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 23 al 28 gennaio 2023.