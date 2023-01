Terra Amara Anticipazioni 28 gennaio 2023: Demir ha davvero fatto sesso con un'altra?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda sabato 28 gennaio 2023 su Canale 5 rivelano che Cengaver respinge Demir, mentre Sermin chiede aiuto a Yilmaz. Saniye, invece, picchia Seher, la quale viene poi spedita da Hunkar al cottage. Qui, accade qualcosa di sconvolgente...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 28 gennaio 2023, alle 14.10, Demir chiede perdono a Cengaver, e Zuleyha a Nihal, però vengono respinti. Intanto, Sermin riceve una notifica dal tribunale in cui viene sollecitata a restituire tutti i soldi che nel corso degli anni la famiglia Yaman le ha prestato; in preda al panico, chiede aiuto a Yilmaz. Fadik, invece, insinua che tra Gaffur e Seher ci sia qualcosa e Saniye aggredisce l’amante del marito. Interviene Hunkar, che manda Seher al cottage, dove ci sono il signore ed Ercument. Al termine della serata, lo Yaman, ubriaco, confonde la domestica con sua moglie. La mattina seguente, l’imprenditore si sveglia con accanto Seher, la quale giura che abbiano fatto l’amore...

Terra Amara Anticipazioni: Sermin nel panico!

Essendosi reso conto di aver sbagliato con Cengaver, Demir capisce che è il caso che gli domandi scusa. L'uomo, inoltre, consiglia a Zuleyha di fare lo stesso con Nihal; dopotutto, li accusarono benché fossero innocenti: non sono stati loro a diffondere il pettegolezzo sui suoi trascorsi con Yilmaz. Peccato che i coniugi non siano per niente disposti a perdonarli. Nel frattempo, Sermin riceve una notifica da parte del tribunale, e scopre così che è stata chiamata a restituire tutti i soldi che la famiglia Yaman le ha prestato nel corso degli anni. In preda al panico, la bionda chiede a Yilmaz di darle una mano. Lui non si tira indietro, e le assicura che le farà avere i migliori avvocati, e che si occuperà in prima persona di far arrivare il denaro a Betul, la figlia che è a Parigi.

Terra Amara Anticipazioni: Saniye si scaglia contro Seher!

Fadik, in un impeto di rabbia, confessa a Saniye di aver visto Gaffur e Seher insieme nel granaio. La cuoca, dunque, ha la prova che i suoi non erano delle supposizioni infondate: il marito le è infedele! Furibonda, Saniye si scaglia contro la domestica, e sembra davvero intenzionata ad ucciderla. Hunkar, allarmata, accorre per dividerle. La signora, per far sì che torni a regnare la pace alla tenuta, prende una drastica decisione...

Demir nel letto con Seher, nelle Anticipazioni del 28 gennaio 2023 di Terra Amara

Hunkar, per separare la fedele inserviente e Seher, spedisce quest'ultima al cottage, dove dovrà servire la cena a Demir e ad Ercument. Qui, al termine della serata, il cugino esce per andare in un nightclub, mentre il signore, essendo ubriaco, preferisce andarsene a letto. Seher, vedendolo in difficoltà, prova ad aiutarlo, ma lo Yaman, sotto effetto dell'alcol, la scambia per sua moglie... e lei ne approfitta. Il mattino dopo, quando l'imprenditore riapre gli occhi, vede che ha accanto Seher, la quale gli ricorda che hanno fatto l'amore. Demir non è sicuro di che cosa sia o non sia accaduto, pertanto chiede alla madre di offrirle del denaro, in cambio del suo silenzio...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.