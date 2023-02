Beautiful e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 25 febbraio 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e Terra Amara - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 25 febbraio 2023.

Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 25 febbraio 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 25 febbraio 2023 - Steffy e Thomas continueranno ad assicurare al padre il loro sostegno mentre Liam cercherà conforto in Bill, che incontrerà per pranzo a Il Giardino. Intanto Deacon, approfittando del momento di debolezza di Brooke, tornerà all'attacco e si ripresenterà allo chalet per parlare con lei e Hope. Lo Sharpe si mostrerà affranto e preoccupato per sua figlia e per la situazione che ha creato nella sua famiglia ma in realtà non vedrà l'ora di riprendersi le sue due donne e la sua famiglia. L'amico di Sheila Carter avrà già fatto tutti i suoi conti ma le cose andranno come da lui sperato? Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 25 febbraio 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 25 febbraio 2023 - Yilmaz e Fekeli entrano a conoscenza di ciò che ha fatto Cetin. Quest'ultimo, pur di salvaguardare il braccio destro, è andato a costituirsi: Cetin ha detto alle autorità di essere colui il quale ha sparato all'ex galeotto. L'Akkaya non può permettere che il giovane autista si prenda la colpa al posto suo; pertanto, dopo averne discusso con Mujgan, si reca dal procuratore per farlo scagionare, e per costituirsi a sua volta. Una volta che viene sbattuto in cella, il ragazzo si ritrova faccia a faccia con Demir, che è stato da poco arrestato per l'omicidio di Cengaver. Nel momento in cui restano soli, tra i due esplode una lite violenta. Intervengono le guardie carcerarie e, per evitare il peggio, decidono di dividerli e mandarli in isolamento. Tuttavia, i nemici giurati possono ancora parlarsi attraverso un muro; così, Yilmaz gli dice di aver scoperto tutta la verità sul suo matrimonio combinato con Zuleyha...Qui la trama completa di Terra Amara.

