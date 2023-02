Terra Amara Anticipazioni 25 febbraio 2023: La tragica morte di Cengaver...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda sabato 25 febbraio 2023 su Canale 5 rivelano che Yilmaz e Demir finiscono in prigione, nella stessa cella. Il primo per aver sparato a Fekeli, il secondo per l'omicidio di Cengaver. Esplode il caos!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 25 febbraio 2023, alle 14.10, Yilmaz è pronto ad uccidere Hunkar, ma sopraggiunge Fekeli. Accidentalmente, l'Akkaya gli spara. Intanto, Sermin è ospite da Hatip, e Demir viene a sapere che a denunciarlo alle autorità per frode fiscale, è stata proprio la la cugina. Yilmaz, invece, confessa a Mujgan che cosa ha fatto, e la dottoressa sembra preoccupata e delusa. In un secondo momento, durante la cerimonia del rito della circoncisione di Ali, il figlio di Cengaver, quest'ultimo entra a conoscenza del fatto che era stato Hatip a fare il suo nome all'ex migliore amico, e va a prenderlo di petto. Nel bel mezzo di un'accesa discussione, l'imprenditore spara a Cengo, il quale, poco dopo, morirà tra le braccia di sua moglie Nihal. Nel frattempo, Yilmaz, per far scagionare Cetin, innocente, si costituisce. Anche Demir viene sbattuto dietro le sbarre per l'omicidio di Cengaver. I due rivali finiscono nella stessa cella, e, non appena si vedono, danno avvio ad una rissa...

Terra Amara Anticipazioni: Yilmaz spara a Fekeli!

Yilmaz ha sequestrato Hunkar, e l'ha obbligata a parlare. Quest'ultima, spaventata, gli conferma che ciò che gli scrisse Zuleyha è vero: la obbligò a sposare Demir, ricattandola. L'ex meccanico diventa ancora più furioso dopo che ha ascoltato la sua confessione. In preda ad un attacco d'ira, l'Akkaya estrae la pistola e si prepara a uccidere Hunkar, colei la quale lo separò per sempre dell'amore della sua vita. A questo punto, sopraggiunge Fekeli. Allarmato, l'uomo si scaglia contro il figlioccio, nel tentativo di toglierli l'arma dalle mani. Nel corso delle colluttazione, però, parte un colpo. Fekeli perde sangue dal basso ventre. Il padrino viene trasportato d'urgenza in ospedale: è in condizioni gravissime. Qui, Mujgan s'imbatte in Yilmaz e resta di stucco, dato che lui le aveva detto di non essere ad Adana. L'Akkaya ammette di averle mentito, e di aver sparato accidentalmente a Fekeli. La Hekimoglu è sotto shock.

Terra Amara Anticipazioni: Cengaver viene ucciso...

Demir sta per fare una scoperta sconvolgente. A denunciarlo alle autorità per evasione fiscale non è stato l'ex migliore amico, bensì Sermin, la quale, tra l'altro, al momento è ospite dallo spietato Hatip. Intanto, Cengaver sta festeggiando la circoncisione del figlioletto, Ali. Nel corso della celebrazione, l'uomo viene a sapere che è stato il perfido imprenditore a fare il suo nome al signore di Cukurova, accusandolo di averlo pugnalato alle spalle. Collerico, Cengo si dirige in tutta fretta da Hatip per prenderlo di petto. Mentre i due si fronteggiano con rabbia, il primo lo minaccia ed il secondo estrae la pistola, e spara. Cengaver, seppur gravemente ferito, riesce a tornare dal figlio per dargli il suo regalo, e per morire tra le braccia di sua moglie Nihal.

Yilmaz e Demir nella stessa cella, nelle Anticipazioni del 25 febbraio 2023 di Terra Amara

Yilmaz e Fekeli entrano a conoscenza di ciò che ha fatto Cetin. Quest'ultimo, pur di salvaguardare il braccio destro, è andato a costituirsi: Cetin ha detto alle autorità di essere colui il quale ha sparato all'ex galeotto. L'Akkaya non può permettere che il giovane autista si prenda la colpa al posto suo; pertanto, dopo averne discusso con Mujgan, si reca dal procuratore per farlo scagionare, e per costituirsi a sua volta. Una volta che viene sbattuto in cella, il ragazzo si ritrova faccia a faccia con Demir, che è stato da poco arrestato per l'omicidio di Cengaver. Nel momento in cui restano soli, tra i due esplode una lite violenta. Intervengono le guardie carcerarie e, per evitare il peggio, decidono di dividerli e mandarli in isolamento. Tuttavia, i nemici giurati possono ancora parlarsi attraverso un muro; così, Yilmaz gli dice di aver scoperto tutta la verità sul suo matrimonio combinato con Zuleyha...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.