Beautiful Anticipazioni 25 febbraio 2023: Deacon torna all'attacco. Il suo piano sta funzionando!

Vediamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 25 febbraio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Deacon tornerà allo chalet da Hope, convinto di avere la vittoria in pugno. Intanto Liam si confiderà con Bill, che sarà d'accordo con lui nel ritenere lo Sharpe una minaccia.

Le Anticipazioni della lunga puntata di Beautiful in onda su Canale 5 il 25 febbraio 2023 dalle ore 13.50, ci rivelano che Steffy e Thomas continueranno ad assicurare al padre il loro sostegno mentre Liam cercherà conforto in Bill, che incontrerà per pranzo a Il Giardino. Intanto Deacon, approfittando del momento di debolezza di Brooke, tornerà all'attacco e si ripresenterà allo chalet per parlare con lei e Hope. Lo Sharpe si mostrerà affranto e preoccupato per sua figlia e per la situazione che ha creato nella sua famiglia ma in realtà non vedrà l'ora di riprendersi le sue due donne e la sua famiglia. L'amico di Sheila Carter avrà già fatto tutti i suoi conti ma le cose andranno come da lui sperato?

Anticipazioni Beautiful: Steffy e Thomas rivogliono la loro famiglia unita

Steffy e Thomas hanno sconvolto Ridge. I due ragazzi hanno cominciato a parlare della loro famiglia e di come sarebbe bello che tutti fossero di nuovo uniti. I fratelli Forrester hanno assicurato al loro padre che qualunque cosa succederà con Brooke, lui non sarà mai solo e potrà contare sempre su di loro ma anche sulla loro madre, Taylor. Il Forrester ha vacillato ma nello stesso tempo non ha gradito del tutto le illazioni dei suoi figli, chiaramente ancora non felici del suo matrimonio con Brooke. Lo stilista, benché grato ai due ragazzi, chiederà loro di non parlare male di sua moglie e di rispettare il suo rapporto, sebbene in questo momento non ne sia del tutto contento manco lui. L'ostinazione della Logan a difendere Deacon sta causando molti più guai del previsto.

Beautiful Anticipazioni: Liam chiede consiglio a Bill per fermare Deacon

Ridge non è il solo a essere preoccupato per la sua famiglia. Anche Liam sarà in ansia per sua moglie e per quello che sta succedendo a casa sua. Il ragazzo troverà conforto in suo padre. Lui e Bill si incontreranno a pranzo a Il Giardino e cominceranno a parlare di quello che sta succedendo. Il giovane Spencer rivelerà al magnate di come Deacon si stia velocemente intrufolando nella loro vita e Bill sgranerà gli occhi, infastidito. Consiglierà al figlio di guardarsi per bene le spalle e sarà d'accordo con lui – e inaspettatamente pure con Ridge – sul fatto che lo Sharpe sia una persona pericolosa, da tenere lontano.

Deacon torna alla carica: ecco le Anticipazioni di Beautiful del 25 febbraio 2023

Deacon si è convinto di aver fatto breccia nel cuore di Hope e pure in quello di Brooke. Lo Sharpe non perderà tempo e tornerà alla carica con le sue due donne, presentandosi allo chalet. Troverà madre e figlia intente a parlare di Ridge e di come il Forrester non stia capendo le necessità di entrambe. Deacon fingerà di non sapere nulla sul fatto che sua figlia sia stata cacciata di casa e ovviamente non si lascerà scappare il fatto di aver origliato la conversazione tra lei e lo stilista e di sapere già che la situazione sta degenerando a suo favore. Si limiterà a dire di essere molto preoccupato e di non voler causare alcun guaio alla sua bambina e sarà felicissimo di vedere le due schierarsi ancora una volta dalla sua parte.

