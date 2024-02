Beautiful e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 24 febbraio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 24 febbraio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.50 voleremo in Turchia, per seguire le avventure di Zuleyha.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 24 febbraio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 24 febbraio 2024 - Deacon passerà all’attacco con Brooke prima che lo faccia Bill. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che lo Sharpe, con il benestare e l’appoggio di Hope, si presenterà dalla Logan con un anello e le chiederà di sposarlo. Intanto Taylor rivelerà a Steffy di aver ricomprato la casa sulla spiaggia – che aveva venduto a Wyatt – e di voler fare una sorpresa a Ridge. La Hayes è sicura che il suo compagno sarà felice di tornare in un appartamento in cui hanno vissuto momenti di gioia e felicità. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 24 febbraio 2024

Nelle puntate di Terra Amara di oggi - 24 febbraio 2024 - Lutifye ed il sindaco s'incontrano con alcuni cittadini di Cukurova, e rinnovano il loro impegno politico, riscuotendo un grande successo. Intanto, Zuleyha, rientrando a casa, viene fermata da Vahap. La giovane si rende conto che è proprio lui il ladro che era entrato alla Villa. Sotto shock, lo racconta ad Hakan. Quest'ultimo, furioso, diventa violento con Vahap che, sentendosi umiliato, comincia a gridare che in realtà Mehmet Kara è Hakan Gumusoglu. Nessuno però gli crede: lo considerano pazzo. Betul, invece, temendo di perdere la sua arma di ricatto, si affretta a scrivere una lettera all'imprenditore: se non pagherà, rivelerà la sua vera identità a tutti. Nel frattempo, Fikret e Cetin raggiungono il fratello di Abdulkadir per spingerlo a confessare, ma senza successo: Vahap afferma di aver inventato tutto. Per finire, l'Altun trova una lettera indirizzata al Gumusoglu che la fa molto insospettire.... Qui la trama completa di Terra Amara.

