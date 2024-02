Beautiful, Anticipazioni Puntata del 24 febbraio 2024: Deacon chiede a Brooke di sposarlo!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 24 febbraio 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Deacon, con l'appoggio di Hope, chiederà a Brooke di diventare sua moglie. Taylor intanto avrà una sorpresa per Ridge.

Nelle puntate di Beautiful in onda su Canale5 il 24 febbraio 2024, alle ore 13.45, Deacon passerà all’attacco con Brooke prima che lo faccia Bill. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che lo Sharpe, con il benestare e l’appoggio di Hope, si presenterà dalla Logan con un anello e le chiederà di sposarlo. Intanto Taylor rivelerà a Steffy di aver ricomprato la casa sulla spiaggia – che aveva venduto a Wyatt – e di voler fare una sorpresa a Ridge. La Hayes è sicura che il suo compagno sarà felice di tornare in un appartamento in cui hanno vissuto momenti di gioia e felicità.

Anticipazioni Beautiful: Deacon propone a Brooke di sposarlo

Ridge ha fatto le valigie e ha lasciato il campo libero a Bill e a Deacon. I due sono pronti a partire all’attacco per conquistare il cuore della Logan, chi in un modo chi in un altro. Mentre Bill sfodererà tutte le sue armi seduttive, Deacon userà il romanticismo. Lo Sharpe, con il benestare e l’appoggio di Hope, si presenterà dalla sua ex con un anello di fidanzamento e le chiederà di sposarlo. Brooke rimarrà senza parole e sua figlia la spronerà ad accettare l’opportunità di essere di nuovo amata. Brooke ribadirà di non essere interessata e di voler solo un uomo al suo fianco: Ridge Forrester.

Beautiful Anticipazioni: Taylor rivela a Steffy di avere una sorpresa per Ridge

Steffy e Thomas hanno vinto e sono felici di rivedere i loro genitori insieme. Steffy avrà modo di passare più tempo con sua madre e di commentare quanto successo ad Aspen. Taylor rivelerà alla sua bambina di essere al settimo cielo e di aver organizzato una sorpresa molto romantica per il suo compagno. La dottoressa confesserà alla Forrester di aver riacquistato la sua casa sulla spiaggia, comprata anni prima da Wyatt. Taylor avrà intenzione di passare un romantico weekend con lo stilista.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Taylor e Ridge pronti a un weekend romantico

Taylor rivelerà a Steffy di aver ricomprato da Wyatt la casa sulla spiaggia dove lei e Ridge hanno passato dei momenti meravigliosi insieme. La dottoressa sarà entusiasta di fare la sorpresa al suo compagno ed è sicura che lo stilista sarà felice. La Hayes benderà Ridge e lo condurrà nell’appartamento, svelandogli solo all’ultimo di essere di nuovo nel loro nido d’amore, insieme e finalmente riuniti. Intanto a casa di Brooke, la Logan dovrà rifiutare non solo la proposta di Deacon ma anche quella di Bill, anche lui deciso a riconquistarla.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 19 al 24 febbraio 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.