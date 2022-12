Beautiful e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 24 dicembre 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e Terra Amara - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 24 dicembre 2022.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 24 dicembre 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 24 dicembre 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 24 dicembre 2022 - Ridge tornerà a Villa Forrester per parlare nuovamente con suo padre e cercare di convincerlo a chiudere i rapporti con sua moglie. Ma stavolta il Forrester senior avrà qualcosa in più da dirgli. Il designer confesserà al figlio che mentre loro stanno parlando, Quinn è andata a casa di Carter per chiudere definitivamente con lui. E in effetti la Fuller busserà alla porta del loft per rivelare al suo amante che è arrivato il momento di dirsi addio per sempre. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 24 dicembre 2022

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 24 dicembre 2022 - Behzat disconosce Mujgan, dopo che lei ha dichiarato che sposerà Yilmaz. Fekeli cerca di far ragionare il nuovo arrivato, ma fallisce. Intanto, l'ex meccanico chiede a Gulten se è stata lei a scrivere la lettera rivelatrice all'Hekimoglu senior, però lei nega. Zuleyha, invece, conferma di amare ancora l'Akkaya, e confessa a Demir che il piccolo Adnan non è suo figlio. Il signore minaccia di fare una strage, nel caso in cui stesse dicendo la verità. Nel frattempo, Naime accusa un malore, e viene trasportata d'urgenza in ospedale; qui, la donna parla alla dottoressa dei trascorsi tra la Altun e l'ex meccanico. Quando Yilmaz lo scopre, tenta di giustificarsi con Mujgan, però lei non sente ragioni. Al capolinea anche l'amicizia tra lo Yaman e Cengaver. Qui la trama completa di Terra Amara.

