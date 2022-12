Beautiful Anticipazioni 24 dicembre 2022: Quinn torna da Carter ma stavolta ha una brutta notizia da dargli!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 24 dicembre 2022. Le Trame dell'episodio della Soap ci dicono che Quinn busserà alla porta di Carter per dargli una brutta notizia mentre Ridge tornerà alla carica con Eric.

Quinn esaudirà un altro desiderio di Eric, forse quello definitivo. È quello che le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano succederà nella puntata del 24 dicembre 2022, in onda su Canale5 alle ore 13.55. Nell'episodio, Ridge tornerà a Villa Forrester per parlare nuovamente con suo padre e cercare di convincerlo a chiudere i rapporti con sua moglie. Ma stavolta il Forrester senior avrà qualcosa in più da dirgli. Il designer confesserà al figlio che mentre loro stanno parlando, Quinn è andata a casa di Carter per chiudere definitivamente con lui. E in effetti la Fuller busserà alla porta del loft per rivelare al suo amante che è arrivato il momento di dirsi addio per sempre.

Anticipazioni Beautiful: Katie fa centro. Eric cambia idea

La recente visita di Katie, ha convinto Eric a fare qualcosa di diverso rispetto al solito. Il Forrester, spinto a credere che la Logan non abbia poi del tutto torto, ha deciso di dare un taglio al triangolo amoroso tra lui, sua moglie e Carter e ha chiesto a Quinn di chiudere con il suo amante. La Fuller non ha potuto e saputo dirgli di no; ha lasciato la loro casa, diretta verso il loft. Per lei ed Eric sta per aprirsi un nuovo capitolo e forse stavolta Ridge sarà più soddisfatto. Ma siamo sicuri che le cose andranno come previsto da Eric Forrester?

Beautiful Anticipazioni: Ridge torna alla carica con Eric ma suo padre ha una sorpresa

Ridge è tornato alla carica contro Quinn e Carter ha parlato separatamente con entrambi. Il Forrester, come Katie, non si rassegna ad accettare un triangolo amoroso che rischia di distruggere il Forrester. Per questo, dopo aver fatto un buco nell'acqua con la Fuller e il Walton – che non hanno fatto altro che dire di aver voluto accontentare Eric – tornerà alla Villa, per parlare con suo padre. Lo stilista non farà in tempo a dire nulla al suo papà, che lui – ormai stremato – gli dirà di aver già preso provvedimenti. Gli confesserà di aver mandato sua moglie da Carter, per chiudere definitivamente la loro relazione.

Quinn bussa alla porta di Carter con una cattiva notizia: ecco le Anticipazioni di Beautiful del 24 dicembre 2022

Nella puntata di Beautiful del 24 dicembre 2022, vedremo Quinn bussare alla porta di Carter ma stavolta non per passare con lui una notte d'amore. La donna gli dovrà rivelare di essere arrivata là, con un preciso scopo: chiudere la loro relazione e dirsi addio. Il povero Walton rimarrà senza parole e cercherà di capire cosa sia successo in quelle ore ma soprattutto tenterà di convincere la sua amata a non andarsene, a non rinunciare al loro amore e a stare con lui per sempre. E farà una proposta che farà vacillare Quinn.

