Terra Amara Anticipazioni 24 dicembre 2022, Zuleyha spiazza Demir: "Adnan non è tuo figlio!"

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda sabato 24 dicembre 2022 su Canale 5 rivelano che Demir e Mujgan entrano a conoscenza di verità sconvolgenti, che li spingeranno a prendere delle drastiche decisioni...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 24 dicembre 2022, alle 14.10, Behzat disconosce Mujgan, dopo che lei ha dichiarato che sposerà Yilmaz. Fekeli cerca di far ragionare il nuovo arrivato, ma fallisce. Intanto, l'ex meccanico chiede a Gulten se è stata lei a scrivere la lettera rivelatrice all'Hekimoglu senior, però lei nega. Zuleyha, invece, conferma di amare ancora l'Akkaya, e confessa a Demir che il piccolo Adnan non è suo figlio. Il signore minaccia di fare una strage, nel caso in cui stesse dicendo la verità. Nel frattempo, Naime accusa un malore, e viene trasportata d'urgenza in ospedale; qui, la donna parla alla dottoressa dei trascorsi tra la Altun e l'ex meccanico. Quando Yilmaz lo scopre, tenta di giustificarsi con Mujgan, però lei non sente ragioni. Al capolinea anche l'amicizia tra lo Yaman e Cengaver.

Terra Amara Anticipazioni: Behzat ripudia Mujgan!

Nel momento in cui Mujgan ha annunciato le sue nozze con Yilmaz, Behzat l'ha ripudiata. Fekeli sta provando a farlo riflettere, ma l'uomo non sente ragioni: non approverà mai e poi mai questo matrimonio. Intanto, l'ex meccanico sta raggiungendo Gulten. L'Akkaya ha il forte sospetto che sia stata proprio lei, mossa dalla gelosia, ad inviare una lettera rivelatrice all'Hekimoglu senior. Gulten respinge le accuse, negando con forza, e viene supportata anche da Sermin. L'imprenditore, però, non le crede...

Terra Amara Anticipazioni: Demir minaccia Zuleyha!

Naime accusa un malore. La donna viene trasportata d'urgenza in ospedale, e qui è la dottoressa a prendersene cura. Durante una visita, però, Naime si lascia sfuggire che in passato Yilmaz è stato fidanzato con la moglie di Demir Yaman, Zuleyha. La Hekimoglu, sotto shock, comincia a domandarsi per quale ragione l'amato non l'abbia messa al corrente di ciò. Quando l'Akkaya viene a sapere della scoperta della sua promessa sposa, tenta di giustificarsi e di scusarsi, ma senza successo: Mujgan mette un punto alla loro storia d'amore.

Mujgan dice addio a Yilmaz, nelle Anticipazioni del 24 dicembre 2022 di Terra Amara

L'ex sarta non riesce più a nascondersi. Dopo aver ammesso di essere ancora innamorata dell'ex fidanzato, la Altun in un impeto di rabbia confessa al marito che il piccolo Adnan non è suo figlio. Furibondo, Demir passa alle minacce: se quello che dice è vero, allora la ucciderà, e poi ucciderà il bambino e Yilmaz. Sconvolta dalle dichiarazioni e dal tono del signore di Cukurova, la ragazza è costretta a fare un passo indietro. Lo Yaman, però, è deluso anche da Cengaver. Convinto che sia stato lui a mettere in giro la voce sulla relazione amorosa che ci fu tra il suo acerrimo nemico e Zuleyha, il figlio di Hunkar lo prende di petto!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 19 al 24 dicembre 2022.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.