Beautiful e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 22 aprile 2023

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e Terra Amara Anticipazioni - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 22 aprile 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara che andranno in onda oggi, 22 aprile 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; per finire, alle 16.50, ci ritroveremo in Spagna, dove viaggeremo nel tempo...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 22 aprile 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 22 aprile 2023 - Ridge non crederà a una parola di quello che gli dirà Taylor. La Hayes confesserà al suo ex che Brooke lo ha tradito e gli racconterà come è venuta a saperlo. Il Forrester non la vorrà stare a sentire e deciderà di scoprire la verità dalla fonte. Lascerà quindi la dottoressa da sola a casa, per correre da sua moglie. Intanto a Villa Forrester, Steffy continuerà ad accusare la sua matrigna di aver rovinato più e più volte la serenità di suo padre e della sua famiglia. La Forrester ci andrà giù pensante e assicurerà alla bionda che il “suo regno” sta per finire. Intanto allo chalet, Liam, Hope e Deacon, sopraggiunto da poco, saranno preoccupati per Brooke. Lo Sharpe sarà in ansia per la scelta della sua ex di rivelare tutto a Ridge, convinto che lo stilista non sopporterà che sua moglie abbia baciato proprio lui. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 22 aprile 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 22 aprile 2023 - Mujgan è un fascio di nervi. L'atteggiamento della dottoressa è cambiato radicalmente, ed in peggio, nel momento in cui è venuta - casualmente - a sapere che suo marito è il padre biologico del piccolo Adnan. Ora, la Hekimoglu non sopporta più nemmeno la vista di Zuleyha, né tantomeno quella del bambino; di conseguenza, chiede all'Akkaya di trovare una soluzione, perché lei vuole allontanarsi dalla tenuta. Intanto, Hunkar manda Fadik a restituire a Mujgan la carrozzina ordinata dall'ex meccanico per il loro bebè in arrivo, erroneamente consegnata alla nuora e sulla quale Adnan stava giocando. Il medico, però, non la prende per niente bene, e reagisce con rabbia al gesto dell'inserviente. Yilmaz è senza parole, non capendo per quale motivo l'Hekimoglu si stia comportando in questo modo. Behice, che ha assistito alla sfuriata della nipote, suggerisce all'imprenditore di essere più comprensivo; dopotutto, non deve essere facile per Mujgan portare avanti una gravidanza a due passi dalla Altun, la sua rivale in amore... Qui la trama completa di Terra Amara.

