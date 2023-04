Beautiful Anticipazioni 22 aprile 2023: Ridge non crede al racconto di Taylor e corre da Brooke. Lo scontro è vicino!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 22 aprile 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Ridge non crederà a una sola parola del racconto di Taylor e deciderà di chiedere direttamente a Brooke. Intanto Steffy continuerà ad aggredire la Logan e Hope sarà molto in ansia.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nelle puntate della Soap, in onda il 22 aprile 2023 alle ore 13.45 su Canale5, Ridge non crederà a una parola di quello che gli dirà Taylor. La Hayes confesserà al suo ex che Brooke lo ha tradito e gli racconterà come è venuta a saperlo. Il Forrester non la vorrà stare a sentire e deciderà di scoprire la verità dalla fonte. Lascerà quindi la dottoressa da sola a casa, per correre da sua moglie. Intanto a Villa Forrester, Steffy continuerà ad accusare la sua matrigna di aver rovinato più e più volte la serenità di suo padre e della sua famiglia. La Forrester ci andrà giù pensante e assicurerà alla bionda che il “suo regno” sta per finire. Intanto allo chalet, Liam, Hope e Deacon, sopraggiunto da poco, saranno preoccupati per Brooke. Lo Sharpe sarà in ansia per la scelta della sua ex di rivelare tutto a Ridge, convinto che lo stilista non sopporterà che sua moglie abbia baciato proprio lui.

Anticipazioni Beautiful: Ridge non crede alle parole di Taylor

Taylor è senza freni. La Hayes ha rivelato a Ridge che Brooke lo ha tradito e nel corso della puntata di Beautiful del 22 aprile 2023, continuerà a raccontare al Forrester quello che ha scoperto, grazie a Douglas, Steffy e Thomas. Ridge non vorrà però darle ascolto. Si rifiuterà categoricamente di credere che sua moglie lo abbia tradito e che lo abbia fatto addirittura con Deacon. La dottoressa tenterà invano di convincerlo che le sue parole sono vere e che non lo sta ingannando. Ridge però proseguirà a non volerle dare retta e deciderà di parlare direttamente con Brooke, per scoprire la verità, una volta per tutte. Taylor rimarrà quindi da sola a casa, delusa che il suo ex compagno non abbia avuto fiducia in lei.

Beautiful Anticipazioni: Steffy insulta Brooke ma sa che per lei è finita

Mentre Taylor cercherà di convincere Ridge a crederle – purtroppo invano – Steffy continuerà a inveire contro Brooke. La Forrester è arrivata a casa della sua matrigna, per prendersi una piccola rivincita su di lei proseguirà con i suoi pensanti insulti. La ragazza accuserà Brooke di non essere mai cambiata e di aver sempre pensato a se stessa e prima di andarsene, la informerà che per lei sarà presto la fine. Ridge scoprirà il suo tradimento e molto prima di quanto lei creda. Brooke non capirà esattamente a cosa si riferisca la figliastra ma avrà paura che qualcosa le stia sfuggendo completamente di mano.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Deacon, Liam e Hope in ansia per Brooke

Hope ha rivelato a Liam che Brooke vuole confessare tutto a Ridge. La conversazione dei due ragazzi è stata interrotta da Deacon, sopraggiunto allo chalet, per parlare con la figlia e assicurarsi che lei e sua madre stiano bene. Hope lo informerà della decisione della Logan e lo Sharpe dirà di non essere per nulla convinto che questa sia la scelta più giusta. Ridge sicuramente darà di matto e non riuscirà a farsi andar giù che sua moglie abbia baciato proprio lui, l'uomo che più odia al mondo. Liam sarà d'accordo con lui e gli chiederà chiaramente se in realtà lui non abbia sempre voluto questo, per tornare a casa con la sua famiglia. Deacon negherà con forza di aver desiderato che il matrimonio di Brooke e Ridge naufragasse e che questo facesse del male sia a Hope che ai bambini e confermerà che il bacio tra lui e la bionda è stato casuale, senza alcuna premeditazione. Tutti e tre alla fine concorderanno sul fatto che la situazione sia molto più grave di quanto si pensasse.

