Terra Amara Anticipazioni 22 aprile 2023, Yilmaz sconvolto: Mujgan ha un'esplosione di rabbia!

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda sabato 22 aprile 2023 su Canale 5 rivelano che Demir sta preparando la sua vendetta contro Sermin. Saniye, invece, fa una scoperta agghiacciante. Nel frattempo, Yilmaz assiste attonito ad una sfuriata di Mujgan...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 22 aprile, alle 14.10, la notizia di quanto accaduto nel corso dei festeggiamenti per il trentacinquesimo anniversario dell'azienda Adnan Yaman finisce sulle prime pagine dei quotidiani. Demir si mette ad escogitare un piano per fermare la responsabile, Sermin. Intanto, Saniye comincia a sospettare che Hunkar nasconda qualcosa riguardo Gulten, ed insiste affinché glielo riveli; la signora, allora, le racconta la verità sullo stupro che la domestica ha subito da parte di Ercument. La moglie di Gaffur è sotto shock. Saniye, allora, proprio come Hunkar, si ritrova ad accettare la relazione tra Gulten e Cetin, che è ancora in carcere. Mujgan, invece, è sempre più intollerante alla presenza di Zuleyha, tanto da arrivare a chiedere a Yilmaz di trovare una soluzione per prendere le distanze da lei. Dopodiché, Hunkar manda Fadik a restituire a Mujgan la carrozzina ordinata da Yilmaz per il loro bambino in arrivo, che era stata erroneamente consegnata a Zuleyha e sulla quale Adnan stava giocando. La dottoressa reagisce con rabbia, e restituisce la carrozzina alla rivale in amore. L'ex meccanico è esterrefatto. Behice, che ha assistito alla scena, fa riflettere l'Akkaya su quanto per l'Hekimoglu sia difficile dover affrontare una gravidanza a due passi della Altun...

Terra Amara Anticipazioni: Demir prepara la sua vendetta contro Sermin!

Nel corso della celebrazione del trentacinquesimo anniversario dell'azienda Adnan Yaman, Sermin è piombata all'improvviso per accusare pubblicamente Demir. La bionda ha fatto una scenata in piena regola, additando platealmente il cugino in quanto colpevole di voler cancellare la memoria di suo padre, Serafettin, co-fondatore della suddetta azienda famigliare. Ora, la notizia di questo spiacevole episodio finisce sulle prime pagine dei quotidiani: gli Yaman sono di nuovo al centro della bufera, e di nuovo a causa di Sermin. Il signore di Cukurova, spazientito e furibondo, sta quindi escogitando un piano per vendicarsi della consanguinea...

Terra Amara Anticipazioni: Saniye scopre che Gulten è stata violentata...

Quando Cetin ha scoperto che Gulten aveva accettato la proposta di matrimonio di Rustem, si è precipitato alla festa di fidanzamento ed ha sparato a quest'ultimo. Il giovane autista è così finito in carcere. La povera domestica gli è andata a far visita, e gli ha giurato di aspettarlo. Saniye, sbigottita, ha notato che Hunkar non si oppone a questa unione, benché si tratti di Cetin, un ragazzo che lavora al servizio di Fekeli e Yilmaz; pertanto, il nuovo capo dei braccianti comincia a sospettare che la signora sappia più di quanto dica. Dato la sua insistenza, Hunkar accontenta Saniye, raccontandole la verità: Gulten è stata violentata da Ercument. La moglie di Gaffur, sotto shock, si ritrova quindi ad approvare la relazione della cognata con Cetin.

Mujgan fa una sfuriata, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 22 aprile 2023

Mujgan è un fascio di nervi. L'atteggiamento della dottoressa è cambiato radicalmente, ed in peggio, nel momento in cui è venuta - casualmente - a sapere che suo marito è il padre biologico del piccolo Adnan. Ora, la Hekimoglu non sopporta più nemmeno la vista di Zuleyha, né tantomeno quella del bambino; di conseguenza, chiede all'Akkaya di trovare una soluzione, perché lei vuole allontanarsi dalla tenuta. Intanto, Hunkar manda Fadik a restituire a Mujgan la carrozzina ordinata dall'ex meccanico per il loro bebè in arrivo, erroneamente consegnata alla nuora e sulla quale Adnan stava giocando. Il medico, però, non la prende per niente bene, e reagisce con rabbia al gesto dell'inserviente. Yilmaz è senza parole, non capendo per quale motivo l'Hekimoglu si stia comportando in questo modo. Behice, che ha assistito alla sfuriata della nipote, suggerisce all'imprenditore di essere più comprensivo; dopotutto, non deve essere facile per Mujgan portare avanti una gravidanza a due passi dalla Altun, la sua rivale in amore...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.