Beautiful e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 2 marzo 2024

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e Terra Amara - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 2 marzo 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 2 marzo 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 14.05 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.50 voleremo in Turchia, per seguire le avventure di Zuleyha.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 2 marzo 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 2 marzo 2024 - Douglas servirà un grande assist a suo padre e lo aiuterà, senza neanche accorgersi, con Hope. Il piccolo si rifiuterà di tornare a casa con Liam e con la sua felicità di stare a casa del nonno, convincerà la madre ad appoggiare la decisione del suo ex di occuparsi personalmente del figlio. Per questo motivo Hope difenderà Thomas dalle accuse di Brooke, che trova il suo figliastro ancora molto pericoloso e pazzo. La Logan senior purtroppo non avrà tutti i torti e non solo perché il Forrester è il responsabile della fine del suo matrimonio ma anche perché il ragazzo è tornato ad avere delle allucinazioni sul suo impossibile amore con la sua affascinante collega. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 26 febbraio al 2 marzo 2024.

Terra Amara: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 2 marzo 2024

Nelle puntate di Terra Amara di oggi - 2 marzo 2024 - Hakan chiede a Vahap di rintracciare Bayram, il quale è sospettato di aver messo una bomba nella sua automobile. Così, il fratello di Abdulkadir lo rintraccia, ma lo trova in compagnia di Colak. Quest'ultimo uccide Bayram e Vahap assiste all'omicidio. Intanto, Zuleyha cerca di contattare il Ministero per organizzare la fuga di Fikret e Cetin, bloccati in Libano, dove impazza la guerra civile. Cevriye ascolta la conversazione telefonica ed informa subito Lutfiye, scatenando l'ira della signora, che le dice che rischia il licenziamento per non essere stata al suo posto. Fadik, allora, riprende possesso della cucina. Sermin, invece, è certa che presto si sposerà con Colak, ma quando vede quest'ultimo arrivare al ristorante in compagnia di Betul, cade nello sconforto più totale. Nel frattempo, come richiesto dall'Altun, Hakan giunge a Beirut per cercare Fikret e Cetin... Qui la trama completa di Terra Amara.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 26 febbraio al 2 marzo 2024.