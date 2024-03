Beautiful, Anticipazioni Puntata del 2 marzo 2024: Douglas dà a Thomas l'assist per riconquistare Hope. Ecco come...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 2 marzo 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Douglas non vorrà tornare a vivere a casa di Liam e Hope. Il piccolo darà a suo padre un'inconsapevole mano per riconquistare la madre ma senza sapere che...

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella doppia puntata in onda il 2 marzo 2024, alle ore 13.45 su Canale5, Douglas servirà un grande assist a suo padre e lo aiuterà, senza neanche accorgersi, con Hope. Il piccolo si rifiuterà di tornare a casa con Liam e con la sua felicità di stare a casa del nonno, convincerà la madre ad appoggiare la decisione del suo ex di occuparsi personalmente del figlio. Per questo motivo Hope difenderà Thomas dalle accuse di Brooke, che trova il suo figliastro ancora molto pericoloso e pazzo. La Logan senior purtroppo non avrà tutti i torti e non solo perché il Forrester è il responsabile della fine del suo matrimonio ma anche perché il ragazzo è tornato ad avere delle allucinazioni sul suo impossibile amore con la sua affascinante collega.

Anticipazioni Beautiful: Douglas non vuole tornare a casa con Liam

Liam non ha alcuna intenzione di demordere e di lasciare che Thomas faccia il lavaggio del cervello, completo, a Hope. Lo Spencer ha così deciso di chiedere di persona a Douglas di tornare a casa da lui e sua madre. Il bambino però non gli darà retta. Gli dirà di non voler lasciare la casa del nonno, dove sta tanto bene e dove ha potuto recuperare il suo rapporto con il suo papà. Il piccolo, senza rendersene conto, sta servendo un assist a Thomas e mettendo Liam in un angolo. Con la sua felicità e la sua allegria nello stare a Villa Forrester, sta convincendo Hope che la cosa giusta da fare sia quella di dare spazio al suo ex e dargli fiducia.

Beautiful Anticipazioni: Hope difende Thomas dalle accuse di Brooke

Hope è rimasta sconvolta dall’aver trovato un manichino con le sue fattezze nello studio di Thomas ma ha creduto alle giustificazioni del ragazzo e ha davvero pensato che lui non ne sapesse nulla. La ragazza è ormai completamente convinta che il Forrester sia cambiato e che sia una persona nuova, un padre e un uomo modello, che è stato capace di affrontare i suoi incubi e i suoi demoni, facendo ammenda. Per questo motivo lo difenderà a spada tratta quando Brooke accuserà lo stilista di essere un pazzo e un irresponsabile. Hope non si lascerà convincere a voltargli le spalle e chiederà alla mamma di smetterla ad avercela con lui.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Thomas è ossessionato da Hope e ha allucinazioni su di lei

Hope si è convinta che Thomas sia una persona diversa e che sia cambiato. La ragazza ha deciso di dargli fiducia e di appoggiarlo nella sua decisione di occuparsi di Douglas e di farlo insieme a lei, nonostante non siano più una famiglia che vive insieme. Peccato però che Hope non sia a conoscenza del fatto che lo stilista abbia di nuovo delle allucinazioni su di lei e sul loro amore impossibile e che soprattutto, per poter vincere su Brooke, l’abbia sabotata e abbia permesso a Ridge di tornare con Taylor. Insomma Thomas Forrester non è l’uomo senza più macchia come la bella Logan pensa e continuerà a pensare… ancora per un po’.

