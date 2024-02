Beautiful e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 17 febbraio 2024

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e Terra Amara - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 17 febbraio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 17 febbraio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.50 voleremo in Turchia, per seguire le avventure di Zuleyha.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 17 febbraio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 17 febbraio 2024 - Brooke continuerà a crucciarsi a causa della fine del suo matrimonio con Ridge. Per fortuna la Logan potrà contare sull’appoggio di sua figlia e di suo genero. Liam avrà persino la prontezza di spirito di “proteggerla” da suo padre, tornato alla carica e pronto a riconquistarla. Hope invece deciderà di affrontare Steffy, per lei la vera responsabile di quanto successo, visto che è lei ad aver spronato – insieme a Thomas – Taylor a farsi avanti con il Forrester. Tra le due ragazze e vecchie rivali, ci sarà un duro scontro. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 17 febbraio 2024

Nelle puntate di Terra Amara di oggi - 17 febbraio 2024 - Lutfiye ha informato Zuleyha del fatto che Fekeli è stato ucciso da Abdulkadir. Temendo che anche Hakan, in quanto socio dell'assassino, avesse avuto a che fare con l'omicidio, la giovane decide di annullare il matrimonio. Il Gumusoglu, all'oscuro dei sospetti dell'Altun, si convince che dietro questa scelta ci sia lo zampino di Fikret, e così si dirige in fretta e furia alla fabbrica per prenderlo di petto. Intanto, Vahap, cacciato per l'ennesima volta da Abdulkadir, si unisce agli uomini di Colak, che è più determinato che mai a diventare il signore assoluto di Cukurova... Qui la trama completa di Terra Amara.

