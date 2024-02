Beautiful, Anticipazioni Puntata del 17 febbraio 2024: Hope accusa Steffy di aver giocato sporco contro Brooke!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 17 febbraio 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Hope e Steffy avranno un duro scontro mentre Bill aggredirà Deacon e lo metterà in guardia: non dovrà avvicinarsi a Brooke!

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nelle puntate in onda il 17 febbraio 2024, alle ore 13.45, Brooke continuerà a crucciarsi a causa della fine del suo matrimonio con Ridge. Per fortuna la Logan potrà contare sull’appoggio di sua figlia e di suo genero. Liam avrà persino la prontezza di spirito di “proteggerla” da suo padre, tornato alla carica e pronto a riconquistarla. Hope invece deciderà di affrontare Steffy, per lei la vera responsabile di quanto successo, visto che è lei ad aver spronato – insieme a Thomas – Taylor a farsi avanti con il Forrester. Tra le due ragazze e vecchie rivali, ci sarà un duro scontro.

Anticipazioni Beautiful: Brooke vuole sapere perché Ridge l’ha lasciata

Il segreto di Brooke è salvo ma la Logan non riesce a togliersi dalla mente l’infelicità di questo momento. La bionda non si capacita del perché suo marito abbia b e di tornare da Taylor. Deve essere successo per forza qualcosa visto che, a parte qualche screzio a causa di Thomas e di Bill, le cose tra loro andavano bene ed erano tornate quelle di una volta. Brooke potrà contare sull’appoggio di Hope e Liam, decisi a starle accanto ma soprattutto a proteggerla. Liam arriverà persino a mettere un freno a suo padre Bill, già pronto a tornare alla carica.

Beautiful Anticipazioni: Steffy e Thomas cantano vittoria

Steffy e Thomas stanno festeggiando Ridge e Taylor. I ragazzi volevano da sempre che i loro genitori tornassero insieme e ora, finalmente, possono cantare vittoria. Eric, Donna, Katie, Carter e persino Paris hanno espresso le loro preoccupazioni e il Walton ha persino confessato che il dramma che sta vivendo Brooke non gli è estraneo, visto che anche lui sta affrontando una dura separazione da Quinn. I fratelli Forrester saranno incuranti e continueranno a gioire per questo lieto evento ma presto Steffy dovrà vedersela con Hope.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Hope accusa Steffy di aver giocato sporco

Hope è furiosa per quello che è capitato alla madre e non si toglie dalla testa che se i fratelli Forrester non ci avessero messo il loro zampino, le cose sarebbero andate molto diversamente. Per la Logan, la vera responsabile di tutto è Steffy. È stata lei che ha spinto sua madre a non perdere le speranze e a tornare alla carica con Ridge, senza curarsi minimamente del fatto che lui fosse sposato con Brooke. Le due ragazze avranno un nuovo scontro, da cui emergeranno vecchi rancori. Steffy difenderà strenuamente la sua famiglia, accusando Brooke di essere una “mangiauomini” mentre Hope accuserà lei e Taylor di essere delle persone gelose e insoddisfatte ma soprattutto di non essere mai riuscite a perdonare vecchie inimicizie, che da tempo avrebbero dovuto essere seppellite.

Anticipazioni e Trame Beautiful: Bill aggredisce Deacon

Deacon riceverà la sgradita visita di Bill. Lo Spencer, al corrente della fine del matrimonio tra Ridge e Brooke, si presenterà a casa dello Sharpe per informarlo della novità ma soprattutto per metterlo in guardia: non dovrà minimamente pensare di riavvicinarsi alla Logan, ora che è tornata single. Sarà lui a vincere e a riportarla tra le sue braccia, l’unico posto in cui dovrebbe stare. Prima di andarsene, lancerà delle banconote con la sua faccia per schiaffare in faccia al suo rivale la sua ricchezza e la sua incapacità di competere con lui.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 12 al 17 febbraio 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.