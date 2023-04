Beautiful e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 15 aprile 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e Terra Amara - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 15 aprile 2023.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 15 aprile 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 15 aprile 2023 - Steffy e Thomas saranno pronti a incastrare Brooke. Steffy, dopo il racconto di Douglas, affilerà i coltelli. Pronta a tutto per smascherare Brooke e per fargliela pagare, troverà subito un modo per procurarsi le prove necessarie per mostrare al padre che tipo di donna ha sposato. La ragazza penserà di chiamare Charlie e di farlo entrare nel sistema di videosorveglianza, per cogliere la Logan sul fatto. Intanto Zende, dopo aver parlato con Katie, ribadirà a Grace di essersi allontanato da Paris per amore. Il Forrester ribadirà di volerla lasciare libera, per dimostrarle il suo sincero affetto. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 15 aprile 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 15 aprile 2023 - Cetin, follemente innamorato di Gulten, e convinto che lei provi lo stesso per lui, non si capacita di come sia possibile che continui a respingerlo. Quando la guarda negli occhi, Cetin sente che Gulten ricambia i suoi sentimenti, però, a quanto pare, c'è qualcosa che le impedisce di concedersi il diritto di essere felice. Il giovane autista è determinato a scoprire di che cosa si tratti. Pertanto, Cetin "rapisce" la povera domestica, e le chiede di parlare onestamente una volta per tutte. Gulten, finalmente, lascia trasparire l'amore che prova, però si rifiuta ancora di fargli il nome del suo stupratore - ossia Ercument, il cugino di Demir, ucciso da Yilmaz -. Dopodiché, per la sorella di Gulten arriva una proposta di matrimonio, ma, stavolta, non da parte dell'amato, bensì da parte di qualcun altro, Rustem. Nezihe la porta a Saniye, che, però, la rispedisce al mittente... Qui la trama completa di Terra Amara.

