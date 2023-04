Beautiful Anticipazioni 15 aprile 2023: Steffy e Thomas pronti a incastrare Brooke ma hanno bisogno di prove...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 15 aprile 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che mentre Zende cercherà di riprendersi dalla fine della sua relazione con Paris, Steffy e Thomas chiameranno Charlie per procurarsi i filmati della videosorveglianza di casa di Brooke.

Nelle puntate di Beautiful in onda il 15 aprile 2023 su Canale5 dalle ore 13.45, Steffy e Thomas saranno pronti a incastrare Brooke. Le Anticipazioni degli episodi della Soap ci rivelano che Steffy, dopo il racconto di Douglas, affilerà i coltelli. Pronta a tutto per smascherare Brooke e per fargliela pagare, troverà subito un modo per procurarsi le prove necessarie per mostrare al padre che tipo di donna ha sposato. La ragazza penserà di chiamare Charlie e di farlo entrare nel sistema di videosorveglianza, per cogliere la Logan sul fatto. Intanto Zende, dopo aver parlato con Katie, ribadirà a Grace di essersi allontanato da Paris per amore. Il Forrester ribadirà di volerla lasciare libera, per dimostrarle il suo sincero affetto.

Anticipazioni Beautiful: Steffy ha un piano per smascherare Brooke

Steffy ora lo sa e intende agire il più in fretta possibile. La Forrester ha ascoltato con molto interesse il racconto di suo nipote Douglas e ha creduto a ogni singola parola che il bambino le ha detto. La ragazza è più che convinta che il suo nipotino non sia un bugiardo e memore di quanto successo con Beth, se il bambino dice di aver visto Deacon baciare Brooke, vuol dire che lo Sharpe e la Logan hanno passato davvero un momento intimo insieme. Steffy convincerà Thomas a credere, come lei, a tutto e a mettersi in moto per smascherare la loro matrigna una volta per tutte. Lo stilista tenterà di calmare la sua sorellina e le chiederà di non mettere in mezzo suo figlio, già fin troppo coinvolto, ma lei gli confermerà di aver già trovato chi potrà fornire loro le prove necessarie.

Beautiful Anticipazioni: Steffy chiama Charlie per avere i video di sorveglianza di Brooke

Steffy rassicurerà Thomas di non voler mettere Douglas in pericolo e gli dirà di aver già pensato a chi possa aiutarli in questo momento. La ragazza ha pensato a Charlie, il custode della Forrester Creations e colui che si occupa del sistema di sorveglianza dell'azienda. Steffy sarà convinta che l'uomo sia in grado, con qualche trucchetto, di infiltrarsi pure nella sistema di protezione di casa di Ridge e suo fratello sarà d'accordo con lei. Chiameranno quindi il vigilante e lo convinceranno a procurare loro i video. Charlie, dopo un attimo di titubanza, accetterà di aiutare i Forrester e quello che scoprirà sarà tremendo.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Zende pronto a tutto per Paris anche a farsi da parte

Mentre Steffy e Thomas cercheranno le prove necessarie per incastrare Brooke, Zende rivelerà a Katie di non frequentare più Paris. La Logan si stupirà moltissimo per la decisione della giovane e sospetterà che possa essersi invaghita di qualcun altro. Il Forrester le confesserà di aver avuto il suo stesso sospetto ma di non aver voluto indagare, per rispettare la sua decisione. E cosi dirà anche a Grace, tornata a parlare con lui della sua situazione con la figlia.

