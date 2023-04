Terra Amara Anticipazioni 15 aprile 2023: Adnan chiama "papà" Yilmaz! Demir va su tutte le furie

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda sabato 15 aprile 2023 su Canale 5 rivelano che Gaffur informa Demir: è certo di aver sentito Adnan chiamare "papà" Yilmaz! Zuleyha, però, gli giura che non è così...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 15 aprile, alle 14.10, Zuleyha sta provando a far capire a Demir che tenere Hunkar lontana da Azize è in realtà una punizione anche per la povera nonnina, però lui non sente ragioni. Intanto, Saniye e Gaffur sono costretti a giurare fedeltà allo Yaman, per mantenere il posto di lavoro. Il piccolo Adnan, invece, dice "papà" per la prima volta. L'ex sarta nega con forza che il bambino abbia chiamato così Yilmaz, come l'ex capomastro ha sentito e raccontato al signore. In seguito, Hunkar e Fekeli stanno preparando i documenti per il loro matrimonio. Demir, dopo averla cacciata dalla tenuta, decide persino di bandire la madre dall'azienda di famiglia. Nel frattempo, Sermin alimenta lo scandalo, raccontando delle confidenze fattele da Behice: quest'ultima le ha detto che l'uomo ha un interesse nei suoi confronti. Per finire, Cetin "rapisce" Gulten, che lascia finalmente trasparire il suo amore per lui, anche se continua a rifiutarsi di fargli il nome di chi l'ha violentata, mentre Nezihe porta a Saniye la proposta di matrimonio di Rustem per la cognata. Il nuovo capo dei braccianti, però, la rispedisce al mittente.

Terra Amara Anticipazioni: Il piccolo Adnan dice "papà" per la prima volta!

Dopo aver assistito alla proposta di matrimonio da parte di Fekeli per Hunkar, Demir, furioso, ha prima aggredito l'uomo e poi, tornato alla tenuta, ha dato fuoco a tutti gli oggetti della madre. Il giovane, simbolicamente, voleva sbarazzarsi per sempre della presenza di Hunkar nella sua vita. Come se non bastasse, lo Yaman ha fatto spostare Azize in un altro ospedale, senza avvisare la mamma, così da impedirle di andare a trovarla. Zuleyha, però, sta provando a fargli notare che questa, oltre ad essere una punizione per Hunkar, è anche una punizione per la povera nonnina; lui, però, non sente ragioni. Intanto, Demir pretende che Saniye e Gaffur gli giurino fedeltà, e questi ultimi, per non perdere il lavoro, si vedono costretti ad accettare. Pertanto, l'ex capomastro si dirige in fretta e furia dal suo signore, quando ritiene di aver scoperto qualcosa che dovrebbe assolutamente sapere: ha sentito con le sue orecchie il piccolo Adnan chiamare "papà" Yilmaz. Lo Yaman, com'è prevedibile, non la prende bene. La moglie, temendo una reazione violenta da parte dell'imprenditore, gli assicura che Gaffur sia in errore. Ma come saranno andate realmente le cose?

Terra Amara Anticipazioni: Fekeli ed Hunkar pronti a sposarsi, ma Sermin...

Fekeli e la sua futura moglie, benché stiano soffrendo per l'atteggiamento ostile dei loro figli, sono convinti di voler convolare a nozze il prima possibile: hanno aspettato anche troppo tempo per coronare il loro sogno d'amore. Nonostante siano felici insieme, infatti, l'ex galeotto non fa che ripensare a quando il figlioccio, deluso, gli ha restituito le chiavi di casa e dell'azienda, così come Hunkar non fa che ripensare a Demir che la caccia dalla villa e gli impedisce di andare a trovare Azize, ancora ricoverata. Inoltre, quest'ultimo sta per estrometterla persino dall'azienda di famiglia. Oltre all'Akkaya e allo Yaman, c'è qualcun altro che si oppone alla loro relazione amorosa, ossia Sermin. Animata da un irrefrenabile odio nei confronti di sua zia, la bionda è impaziente di sbandierare ai quattro venti quanto le ha confessato Behice. La zia di Mujgan le ha confidato di essere certa che Fekeli provi un sincero interesse nei suoi confronti...

Cetin "rapisce" Gulten, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 15 aprile 2023

Cetin, follemente innamorato di Gulten, e convinto che lei provi lo stesso per lui, non si capacita di come sia possibile che continui a respingerlo. Quando la guarda negli occhi, Cetin sente che Gulten ricambia i suoi sentimenti, però, a quanto pare, c'è qualcosa che le impedisce di concedersi il diritto di essere felice. Il giovane autista è determinato a scoprire di che cosa si tratti. Pertanto, Cetin "rapisce" la povera domestica, e le chiede di parlare onestamente una volta per tutte. Gulten, finalmente, lascia trasparire l'amore che prova, però si rifiuta ancora di fargli il nome del suo stupratore - ossia Ercument, il cugino di Demir, ucciso da Yilmaz -. Dopodiché, per la sorella di Gulten arriva una proposta di matrimonio, ma, stavolta, non da parte dell'amato, bensì da parte di qualcun altro, Rustem. Nezihe la porta a Saniye, che, però, la rispedisce al mittente...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.