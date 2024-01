Beautiful e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 13 gennaio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e Terra Amara - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 13 gennaio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 13 gennaio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.05 voleremo in Turchia, per seguire le avventure di Zuleyha..

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 13 gennaio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 13 gennaio 2024 - Ridge cederà definitivamente. Lo stilista, davanti a Steffy e Taylor, si scuserà con loro per averle fatte soffrire e per aver rovinato la loro famiglia. Il Forrester affermerà anche di aver capito che il suo posto è là con le due donne e Thomas e che è arrivato il momento di rimediare. Intanto a Villa Forrester, continuerà lo scontro tra Thomas e Brooke. Il loro faccia a faccia è destinato a prendere una bruttissima piega, distruttiva per entrambi. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dall'8 al 13 gennaio 2024.

Terra Amara: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 13 gennaio 2024

Nelle puntate di Terra Amara di oggi - 13 gennaio 2024 - a Cukurova si sparla ancora di Zuleyha e su Fikret. Tutti continuano ad essere convinti che i cognati siano amanti segreti, e la prolungata assenza di Demir non fa che alimentare queste voci. D’altra parte, Fikret, invece, sembra aver messo gli occhi su Betul, la quale non è per niente indifferente alle attenzioni che lui le dà. I due stanno addirittura per trascorrere la notte insieme. Fusun li vedrà mentre si salutano languidamente, e capirà tutto; dopodiché, correrà da Sermin per metterla al corrente di ciò che ha appena visto. Come la prenderà l'ex moglie di Sabahattin, essendosi già detta contraria a questa liaison? Qui la trama completa di Terra Amara.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dall'8 al 14 gennaio 2024.