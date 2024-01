Beautiful, Anticipazioni Puntata del 13 gennaio 2024: Ridge chiede perdono ed è pronto a tornare da Taylor

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 13 gennaio 2024 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Ridge chiede perdono a Taylor e Steffy ed è pronto a fare ammenda ai suoi errori, tornando a casa da loro. Intanto Brooke attacca Thomas...

Le Anticipazioni di Beautiful per la puntata in onda su Canale5 il 13 gennaio 2024, alle ore 13.45, ci rivelano che Ridge cederà definitivamente. Lo stilista, davanti a Steffy e Taylor, si scuserà con loro per averle fatte soffrire e per aver rovinato la loro famiglia. Il Forrester affermerà anche di aver capito che il suo posto è là con le due donne e Thomas e che è arrivato il momento di rimediare. Intanto a Villa Forrester, continuerà lo scontro tra Thomas e Brooke. Il loro faccia a faccia è destinato a prendere una bruttissima piega, distruttiva per entrambi.

Anticipazioni Beautiful: Ridge chiede scusa a Steffy e Taylor

Ridge è tornato da Steffy e da Taylor e forse stavolta per sempre. Il Forrester ha cominciato a pensare di dover fare un passo indietro e allontanarsi da Brooke, dopo averla vista insieme a Bill… di nuovo. Sebbene tra la Logan e lo Spencer non sia successo nulla, nel cuore dello stilista si sono sommati dubbi e incertezze, tali da portarlo a pensare di aver fatto solo errori nella sua vita. Per questo motivo si scuserà con sua figlia e la sua ex moglie, dicendo loro di aver capito quanta sofferenza ha inferto alla sua famiglia, andandosene per seguire il suo amore del destino.

Beautiful Anticipazioni: Ridge vuole tornare con Taylor

Ridge non solo si scuserà con sua figlia e con sua moglie ma dichiarerà a entrambe di aver ragionato sul suo passato e di aver capito quali e quanti errori ha fatto nella sua vita. Lo stilista dirà loro di voler tornare a casa dalla sua vera e unica famiglia, per troppo tempo dimenticata. Taylor sarà molto felice ma gli chiederà di non flagellarsi più del dovuto. Ha fatto degli errori ma è là per rimediare alle cose successe e potrà farlo.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke e Thomas in lotta

Mentre Ridge cercherà un modo per rimediare ai suoi errori, Brooke affronterà Thomas faccia a faccia. La Logan ha deciso di parlare direttamente con la fonte principale dei guai. Se Thomas non avesse fatto quello che ha fatto e non avesse tirato fuori la questione Douglas, le cose non sarebbero scoppiate. Per questo la bionda continuerà a insistere con il suo figliastro affinché si faccia indietro e la smetta di tormentare la sua famiglia. Insomma vorrà risolverla là, definitivamente. Peccato che il giovane designer non abbia alcuna intenzione di lasciarla in pace.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.