Beautiful e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 29 dicembre 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 29 dicembre 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e La Promessa, che andranno in onda oggi, 29 dicembre 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 29 dicembre 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 29 dicembre - Taylor andrà dritta al punto e confesserà a Ridge di essere molto preoccupata per lui e per il suo futuro. La dottoressa rivelerà al marito di essere certa che Brooke lo tradirà ancora e che presto lui si pentirà di averle dato fiducia ancora una volta. La dottoressa spronerà il marito a uscire da questa impasse e a tornare a essere felice con lei, che gli sarà fedele per sempre. Lo stilista sarà molto confuso e dovrà ammettere di essere innamorato di entrambe. Intanto a casa di Brooke arriverà Bill. Lo Spencer avrà bisogno dell’aiuto della bionda per risolvere dei problemi sentimentali. Qui la trama completa di Beautiful.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 29 dicembre 2023

Nella puntata de La Promessa di oggi - 29 dicembre 2023 - Cruz escogiterà nel dettaglio il suo piano per uccidere Elisa. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la marchesa rivelerà a Lorenzo di voler avvelenare la baronessa e gli farà sapere come intende farlo. La nobildonna non sa però che suo cognato sta facendo il doppio gioco. Intanto Jimena, dopo essersi scusata, proporrà a Jana del denaro come risarcimento del trattamento ricevuto dai suoi genitori. La cameriera rifiuterà e la marchesina andrà su tutte le furie e farà una scenata di gelosia quando capirà che Manuel è d’accordo con la decisione presa da Jana. Alonso cercherà di mettersi in contatto con suo fratello Fernando per sapere di più su Martina mentre Curro, che ora dubita che Eugenia sia sua madre, chiederà a Lorenzo qualche informazione in più. Romulo penserà di andarsene dalla tenuta mentre Lope scoprirà che Salvador è morto e cercherà un modo per dirlo a Maria. Qui la trama completa de La Promessa.

