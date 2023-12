Beautiful, Anticipazioni Puntata del 29 dicembre 2023: Taylor mette in guardia Ridge da Brooke. La Logan lo tradirà ancora!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 29 dicembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Taylor cercherà di spingere Ridge a riflettere su Brooke. La Hayes è convinta che la Logan tradirà di nuovo suo marito e che lo farà presto.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata del 29 dicembre 2023, in onda su Canale5 alle ore 13.45, Taylor andrà dritta al punto e confesserà a Ridge di essere molto preoccupata per lui e per il suo futuro. La dottoressa rivelerà al marito di essere certa che Brooke lo tradirà ancora e che presto lui si pentirà di averle dato fiducia ancora una volta. La dottoressa spronerà il marito a uscire da questa impasse e a tornare a essere felice con lei, che gli sarà fedele per sempre. Lo stilista sarà molto confuso e dovrà ammettere di essere innamorato di entrambe. Intanto a casa di Brooke arriverà Bill. Lo Spencer avrà bisogno dell’aiuto della bionda per risolvere dei problemi sentimentali.

Anticipazioni Beautiful: Taylor spinge Ridge a lasciare Brooke

Hope è senza scrupoli e ha capito perfettamente che sua madre è bersagliata su più fronti. La bella Logan ha compreso di dover proteggere la sua mamma da tutti i Forrester ma non può prevedere quello che succederà a breve e neanche che Taylor sta facendo breccia nel cuore di Ridge, molto più di quanto ci si sarebbe aspettati. La Hayes spingerà lo stilista a riflettere sul suo matrimonio e sulla fedeltà di sua moglie. La dottoressa confesserà all’ex marito di essere molto preoccupata per lui e di essere più che mai convinta che Brooke lo tradirà di nuovo molto presto. Ridge la starà ad ascoltare ma cercherà di difendere la sua consorte e le sue scelte.

Beautiful Anticipazioni: Ridge confessa a Taylor di amare sia lei che Brooke

Taylor sarà spietata con Ridge e si renderà conto di dirgli delle cose molto pesanti e difficili da digerire. Lo stilista la lascerà però parlare e gli confesserà di essere molto confuso. Rivelerà di amare Brooke ma di aver capito di essere ancora legato a lei. Insomma le dirà chiaramente che da quando è tornata in città, le cose per lui non sono più state le stesse e che sta vivendo un vero e proprio conflitto. È perfettamente consapevole di provare dei sentimenti d’amore sia per la sua legittima consorte sia per la sua ex, mai cancellata dal suo cuore. Taylor lo inviterà a riflettere sulle parole che sta dicendo ma anche su quello che potrebbe succedere in futuro. La Logan arriverà sicuramente a tradirlo di nuovo e lui ne soffrirà come sempre ne ha sofferto. Forse è arrivato il momento di darci un taglio e di tornare dalla sua famiglia, che lo ama da morire.

Trame e anticipazioni Beautiful: Bill bussa a casa di Brooke

Mentre Taylor cercherà di convincere Ridge a tornare da lei, Brooke riceverà la visita di Bill. Lo Spencer è arrivato da lei per avere aiuto per risolvere le cose con Katie. Il magnate, nonostante gli sforzi, non è riuscito a convincere la Logan junior a tornare insieme a lui e la cosa lo sta distruggendo. Solo Brooke sarà in grado di dargli dei preziosi consigli per poter finalmente riunire la sua famiglia. Il loro incontro farà emergere il grande affetto che provano l’uno per l’altro ma creerà anche un grande problema. Ridge li scoprirà mentre si abbracciano e purtroppo traviserà!

