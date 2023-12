La Promessa Anticipazioni 29 dicembre 2023: Attenta Cruz, Lorenzo fa il doppio gioco!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 29 dicembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Cruz rivelerà a Lorenzo i dettagli del piano ma senza sapere che l'uomo sta facendo il doppio gioco. Intanto Jana rifiuterà i soldi di Jimena e la marchesina si infurierà.

Nella puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 29 dicembre 2023, alle ore 14.10, Cruz escogiterà nel dettaglio il suo piano per uccidere Elisa. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la marchesa rivelerà a Lorenzo di voler avvelenare la baronessa e gli farà sapere come intende farlo. La nobildonna non sa però che suo cognato sta facendo il doppio gioco. Intanto Jimena, dopo essersi scusata, proporrà a Jana del denaro come risarcimento del trattamento ricevuto dai suoi genitori. La cameriera rifiuterà e la marchesina andrà su tutte le furie e farà una scenata di gelosia quando capirà che Manuel è d’accordo con la decisione presa da Jana. Alonso cercherà di mettersi in contatto con suo fratello Fernando per sapere di più su Martina mentre Curro, che ora dubita che Eugenia sia sua madre, chiederà a Lorenzo qualche informazione in più. Romulo penserà di andarsene dalla tenuta mentre Lope scoprirà che Salvador è morto e cercherà un modo per dirlo a Maria.

Anticipazioni La Promessa: Cruz vuole avvelenare Elisa ma Lorenzo fa il doppio gioco

Cruz ha escogitato un modo per liberarsi di Elisa una volta per tutte. La donna ha pensato di avvelenare la nobile e di mettere fine a tutti i problemi personali e della sua famiglia. La marchesa rivelerà i dettagli del suo piano a Lorenzo, senza sapere che il De La Mata sia in realtà un doppiogiochista. Il conte si è infatti avvicinato alla baronessa, con cui sembra essere nato qualcosa. Intanto Curro chiederà al padre informazioni sulla gravidanza di Eugenia. Il ragazzo ha cominciato ad avere dei dubbi sul fatto che la donna sia la sua vera madre e Lorenzo gli confesserà che, in effetti, ci sono molti punti oscuri nel periodo in cui sua moglie era incinta… o diceva di esserlo.

La Promessa Anticipazioni: Jana rifiuta il risarcimento di Jimena e lei perde le staffe

Jimena ha chiesto scusa a Jana convinta che così facendo, Manuel avrebbe finalmente smesso di trattarla freddamente. La marchesina vorrà però fare di più e offrirà del denaro alla cameriera, come risarcimento per quanto ha subito. La bionda rifiuterà i soldi e per Jimena sarà un affronto. La ragazza perderà completamente la testa quando vedrà suo marito trattarla ancora con indifferenza e prendere le difese della sua nemica. Intanto Curro otterrà il permesso di andare a visitare Eugenia da solo mentre Don Alonso deciderà di chiamare Fernando, per sapere qualcosa in più sul perché Martina non voglia tornare a casa sua.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Lope scopre che Salvador è morto

Martina proteggerà il segreto di Simona e Candela e minaccerà Petra di stare zitta e di non permettersi di mettere bocca in questa faccenda ma soprattutto di rivelare qualcosa a Cruz. Intanto Romulo confesserà di voler lasciare il servizio a La Promessa e di voler andare a lavorare altrove. Lope verrà invece a scoprire che Salvador è morto e vorrà informare Maria. Il ragazzo non saprà come fare e Jana gli chiederà di poter assolvere lei a questa gravosa faccenda.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.45 su Canale5.