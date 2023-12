La Promessa Anticipazioni dal 27 al 29 dicembre 2023: Cruz vuole avvelenare Elisa ma Lorenzo fa il doppio gioco!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Puntate della Soap La Promessa, in onda su Canale5 dal 27 al 29 dicembre 2023.

La settimana natalizia de La Promessa ci riserva delle grandi sorprese. Nella settimana dal 25 al 29 dicembre 2023, la Soap andrà in onda solo il 27, 28 e 20 dicembre 2023. I fan dovranno rinunciare a Jana e Manuel nella giornata di Natale e di Santo Stefano ma saranno ricompensati mercoledì, giovedì e venerdì, da episodi di circa due ore. Le vicende dei marchesi di Lujan saranno trasmesse infatti dalle 14.10 alle 17 circa. Scopriamo insieme le trame:

La Promessa Anticipazioni: la Soap sospesa il 25 e il 26 dicembre 2023

Il palinsesto di Canale 5 subisce una piccola modifica per Natale 2023. La Promessa non sarà trasmessa nei pomeriggi del 25 e del 26 dicembre 2023. Al suo posto ci saranno due film di Natale. Il 25 dicembre 2023 ci sarà La Magia del Natale e, a seguire, Un Natale da Corgi. Il 26 dicembre 2023 andrà in onda in onda invece Christmas Wedding Runaway e successivamente A Merry Christmas Match.

La Promessa Anticipazioni dal 27 al 29 dicembre 2023

Puntata di Mercoledì 27 dicembre 2023

Don Gregorio vuole lasciare la tenuta per andare a vivere in una casa tutta sua con Pia. La governante è però di parere contrario e vuole continuare a vivere a La Promessa e a dormire in stanze separate. Cruz e Lorenzo mettono in moto un piano per fermare Elisa e per impedirle di mettere le mani sull’eredità del Barone. Jana è ancora molto debole ma si rifiuta di farsi visitare. Maria riesce a convincere Pia a lasciare che la sua amica si riposi ancora un altro giorno. Elisa continua a tormentare e a mettere in imbarazzo Cruz, raccontandole delle notti trascorse in intimità con Don Alonso. Lorenzo, dopo aver scoperto le difficoltà incontrate dai marchesi nella vendita del palazzo di Cadice, propone al cognato e a Catalina, di dare loro un prestito. Petra riferisce alla marchesa che Jana non è tornata a lavoro dopo il suo rientro alla tenuta mentre tra Martina e Curro cresce l’intimità.

Cruz, inviperita per i racconti di Petra, convoca Don Gregorio e gli ordina di far tornare Jana a lavoro. Se la ragazza non lo farà, verrà licenziata. Il maggiordomo cerca di spiegare alla marchesa che la domestica non sta bene e che è per questo che non è ancora tornata in servizio. Ma la nobile non sente ragioni. Pia, Teresa, Maria, Lope e Mauro decidono di intervenire per aiutare la ragazza, facendo le faccende al posto suo. Lorenzo comunica a Cruz di non aver trovato alcuna notizia interessante su Elisa. Don Alonso rivela alla moglie che il palazzo di Cadice è molto difficile da vendere e che il De La Mata gli ha offerto un prestito. La donna accetta il denaro del cognato mentre Martina chiude Simona e Candela a chiave nell’ufficio di Pia, per farle riappacificare. Manuel non vuole andare a Siviglia con Jimena e le confessa di essere furioso per come Jana è stata trattata dai duchi. Cruz escogita un altro piano e stavolta avrà in mente di eliminare la Baronessa. Leggi le Anticipazioni complete de La Promessa del 27 dicembre 2023

Puntata di Giovedì 28 dicembre 2023

Jimena si scusa con Jana per come è stata trattata dai duchi e le dice di non aver mai avuto idea che le cose per lei potessero andare così male. Simona e Candela sono ancora più furiose l’una con l’altra. Il piano di Martina non ha funzionato e anzi ha portato le due a litigare ancora più ferocemente. Pia non sa più come gestire, senza stress, la sua gravidanza, soprattutto dopo il suo matrimonio con Gregorio, a cui dovrà spiegare i limiti del loro rapporto. Cruz spiega a Lorenzo come intende liberarsi di Elisa. La marchesa ha le idee molto chiare. La nobile finisce però per scontrarsi di nuovo con suo marito, con il quale non riesce a condividere le idee per il loro futuro. Il marchese vorrebbe che Catalina prendesse in mano alcune faccende economiche della loro famiglia ma la moglie non è per nulla d’accordo e vorrebbe che fosse Manuel a gestire tutto. Candela decide di raccontare a tutti della morte di suo marito mentre Elisa annuncia di voler partire, non prima di avere la sua eredità e non prima di aver ancora una volta fatto ingelosire Cruz. Jana rifiuta la relazione con Manuel, che si trova al punto di partenza, ovvero a dover abbandonare la passione del volo, per dedicarsi agli affari di famiglia. Curro comincia a sospettare di non essere figlio nemmeno di Eugenia. Leggi le Anticipazioni complete de La Promessa del 28 dicembre 2023

Puntata di Venerdì 29 dicembre 2023

Cruz vuole uccidere Elisa il prima possibile e pensa di avvelenarla. Jimena vuole risarcire Jana per quello che le è capitato a casa dei suoi genitori ma la ragazza rifiuta. La marchesina si infuria e sfoga la sua ira su Manuel, che prende le parti di Jana. Curro chiede a Lorenzo se Eugenia potrebbe non essere sua madre e il De La Mata confessa al giovane che effettivamente sulla gravidanza della donna ci sono tanti lati oscuri. Curro è pronto a scoprire la verità. Romulo confessa a Mauro di voler lasciare La Promessa mentre Lope scopre che Salvador è morto ma non sa come dare questa notizia a Maria.

Alonso mette da parte il suo risentimento per il fratello e decide di chiamarlo per sapere come mai Martina si trovi da lui ma la ragazza riesce a evitare che lo zio si metta in contatto con il padre. Lope vorrebbe informare Maria della morte di Salvador ma Jana cerca di convincerlo a lasciare a lei questo compito. Lorenzo finge di appoggiare il piano di Cruz ma in realtà sta facendo il doppio gioco e rivela a Elisa alcuni dettagli sulla cognata. Martina ricatta Petra e le impedisce di rivelare alla zia della lite tra le cuoche mentre Romulo sembra, finalmente, aver trovato un accordo con Gregorio. Curro ottiene il permesso di visitare sua madre ma questa volta decide di andarci da solo. Alonso pressa Lorenzo per ottenere il prestito di cui gli aveva parlato intanto Romulo confessa a Pia della sua idea di andare a lavorare per i duchi de Grijalva e di voler lasciare il suo lavoro a La Promessa. Jana respinge le attenzioni di Manuel e Jimena, stanca della freddezza del marito, fa una scenata durante la colazione. Leggi le Anticipazioni complete de La Promessa del 29 dicembre 2023

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.