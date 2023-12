Beautiful e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 28 dicembre 2023

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 28 dicembre 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e La Promessa, che andranno in onda oggi, 28 dicembre 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 28 dicembre 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 28 dicembre - Hope picchierà duro contro Steffy e Thomas, colpevoli di aver complottato contro Brooke. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Logan dirà chiaramente ai due fratelli che non intenderà più starsene con le mani in mano e che difenderà strenuamente sua madre. Intanto Ridge continuerà a essere molto confuso ma il suo cuore lo porterà a casa di Taylor, pure lei pensierosa dopo le parole di Steffy e Thomas. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 24 al 30 dicembre 2023.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 28 dicembre 2023

Nella puntata de La Promessa di oggi - 28 dicembre 2023 - Jimena cercherà di riguadagnare terreno con Manuel, scusandosi con Jana. La marchesa dirà alla cameriera di non essere stata informata di quello che stava succedendo a casa dei genitori e si proporrà di aiutarla in qualche modo. Intanto Manuel, preoccupato per la domestica, cercherà di riavvicinarsi ma Jana rifiuterà di avere con lui qualunque tipo di relazione. Intanto Cruz rivelerà a Lorenzo di voler avvelenare la baronessa e di non volerla lasciare partire con i soldi del padre. Pia cerca di gestire lo stress della gravidanza, a cui si è aggiunto quello per i comportamenti sempre più insistenti del marito. Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 27 al 29 dicembre 2023.