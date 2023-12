Beautiful, Anticipazioni Puntata del 28 dicembre 2023: Hope senza scrupoli. Thomas e Steffy non l'avranno mai vinta!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 28 dicembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Hope è senza scrupoli e gela Steffy e Thomas!

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 28 dicembre 2023, alle ore 13.45, Hope picchierà duro contro Steffy e Thomas, colpevoli di aver complottato contro Brooke. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Logan dirà chiaramente ai due fratelli che non intenderà più starsene con le mani in mano e che difenderà strenuamente sua madre. Intanto Ridge continuerà a essere molto confuso ma il suo cuore lo porterà a casa di Taylor, pure lei pensierosa dopo le parole di Steffy e Thomas.

Anticipazioni Beautiful: Hope gela Steffy e Thomas

Hope si è schierata contro i fratelli Forrester. La ragazza li ha raggiunti alla Forrester Creations, per mettere in chiaro con loro le cose. La Logan è stata chiarissima: non rimarrà più con le mani in mano. Steffy e Thomas dovranno smetterla di mettersi in mezzo a faccende che non li riguardano e che saranno solo fonte di fastidio per la loro famiglia. La giovane ribadirà ai due che gli affari di cuore dei loro genitori non sono fatti loro e ovviamente a risponderle per le rime ci penserà Steffy, da sempre la sua più strenua nemica. La Forrester chiarirà di agire solo nell’interesse di suo padre e di essere certa che Brooke prima o poi gli farà di nuovo del male.

Beautiful Anticipazioni: Ridge ripensa ai bei momenti passati con Taylor e Brooke

Hope difenderà sua madre e dirà alla sorellastra di essere certa che la sua mamma non farà mai e poi mai del male a suo marito, mai più. Steffy sarà però sempre più convinta che qualcosa succederà, come è accaduto sempre. Dovrebbero tutti guardare in faccia la realtà. Intanto Ridge sarà sempre più confuso. Il Forrester ha compreso di provare dei sentimenti contraddittori. Ama Brooke e dovrebbe stare con lei ma i suoi figli hanno ragione, ama pure Taylor. Questo lo porterà a bussare alla porta della casa sulla scogliera, per parlare con la Hayes.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Ridge raggiunge Taylor

Ridge non si sente capito da Brooke e ultimamente sa che sua moglie non condivide con lui alcune decisioni. L’unica persona con cui si sente a suo agio è Taylor. Per questo motivo, dopo aver ripensato ai momenti belli con entrambe le sue mogli, giungerà alla casa sulla scogliera, per passare dei momenti di tranquillità con la Hayes e condividere con lei pensieri e dubbi. Taylor sarà ben felice di accoglierlo e gli rivelerà di aver subito pure lei pressioni da parte di Steffy e Thomas. Poi gli confesserà di pensare pure lei che Brooke possa fargli ancora del male. Il loro incontro riserverà grandi sorprese.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.