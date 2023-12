La Promessa Anticipazioni 28 dicembre 2023: Jimena chiede scusa a Jana per riconquistare Manuel!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 28 dicembre 2023, alle ore 14.10 su Canale5, Jimena cercherà di riguadagnare terreno con Manuel, scusandosi con Jana. La marchesa dirà alla cameriera di non essere stata informata di quello che stava succedendo a casa dei genitori e si proporrà di aiutarla in qualche modo. Intanto Manuel, preoccupato per la domestica, cercherà di riavvicinarsi ma Jana rifiuterà di avere con lui qualunque tipo di relazione. Intanto Cruz rivelerà a Lorenzo di voler avvelenare la baronessa e di non volerla lasciare partire con i soldi del padre. Pia cerca di gestire lo stress della gravidanza, a cui si è aggiunto quello per i comportamenti sempre più insistenti del marito.

Anticipazioni La Promessa: Jimena si scusa con Jana

Jimena ha perfettamente capito che le cose tra lei e Manuel sono destinate a peggiorare da quando Jana è tornata. A rendere la situazione ancora più complicata ci si mette la salute compromessa della cameriera, che ha raccontato di essere stata sottoposta a dure fatiche a casa dei Duchi. Manuel se l’è presa con sua moglie e ha accusato i suoceri di aver quasi ucciso una sua cameriera. Jimena cercherà di giocare d’astuzia e di riguadagnare terreno con il consorte. Deciderà di scusarsi con Jana e di assicurarle che lei non c’entra assolutamente nulla con quanto le è accaduto e che non ne era al corrente. Ma basteranno queste parole per risolvere tutto?

La Promessa Anticipazioni: Cruz vuole liberarsi di Elisa

Cruz non può più sopportare Elisa. Non solo la donna si è presentata a casa sua con la pretesa di mettere le mani sull’eredità del Barone ma ha pure mentito e continua a tormentare lei e la sua famiglia, con i racconti delle notti di passione passate – in gioventù – con Don Alonso. Le cose non possono continuare così. Convinta di avere l’appoggio di Lorenzo, la marchesa rivelerà di voler assassinare la sua nemica. Racconterà al cognato di volerla avvelenare. Cruz dovrà però affrontare un altro ostacolo, ovvero l’idea di suo marito di lasciare la gestione della tenuta a Catalina e non a Manuel, il loro erede maschio.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Jana rifiuta l’affetto di Manuel

Nelle stanze di servizio, Pia continuerà a dover gestire non solo il personale ma anche la sua gravidanza, che ultimamente le sta dando problemi. A questi si stanno aggiungendo i comportamenti sempre più insistenti di Don Gregorio, che vorrebbe essere suo marito a tutti gli effetti. La governante cercherà di spiegare al consorte i limiti del loro finto matrimonio ma non sarà facile. Intanto Jana rifiuterà con forza l’affetto di Manuel e non vorrà alcuna relazione amorosa con lui. Una scelta disperata che la ragazza deve fare per evitare di avere ulteriori problemi con Jimena, la legittima moglie dell’uomo che ama.

