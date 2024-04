Beautiful e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 25 aprile 2024

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 25 aprile 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e La Promessa, che andranno in onda oggi, 25 aprile 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, ci aspetta appuntamento speciale con La Promessa. La Soap andrà in onda su Canale5 a partire dalle ore 14.10 e saranno trasmessi tre episodi. La storia d’amore impossibile tra Jana e Manuel prenderà il posto di Endless Love e del consueto appuntamento con le trasmissioni di Maria De Filippi. Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 25 aprile 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 25 aprile 2024 - Brooke cercherà di rincuorare Katie, molto preoccupata per il controllo medico che si appresterà a fare. La Logan bionda cercherà di convincere la sorellina a farsi accompagnare dal dottore ma lei non vorrà in nessun modo che qualcuno le faccia compagnia, per evitare di creare ulteriore ansia e apprensione alla sua famiglia. Brooke non si lascerà però convincere e chiederà a Carter di starle accanto e di presentarsi in clinica a sorpresa, per dimostrarle tutto il suo affetto. Il Walton accetterà con slancio e Katie sarà molto contenta di vederlo accanto a lei in questo momento così particolare. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 21 al 27 aprile 2024.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 25 aprile 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 25 aprile 2024 - Manuel cercherà di parlare con Cruz ma senza ottenere grandi risultati dalla madre. Intanto Jana deciderà di tornare nella sua vecchia casa e scoprirà che qualcun altro vi è entrato. Pia troverà della cicuta nella camera che condivide con Gregorio e comincerà a pensare che sia stato il marito ad avvelenarla. Per il momento sceglierà di non farne parola con nessuno.

Cruz confesserà a Don Alonso come ha fatto a cacciare Elisa e gli rivelerà quindi di essere venuta a conoscenza del grande segreto della Baronessa. Più tardi i marchesi saranno sconvolti dall’arrivo di Fernando e Margarita, i genitori di Martina, arrivati alla tenuta per riportare la figlia a casa. Jimena rivelerà a Jana di sentirsi tormentata da Cruz e la cameriera spingerà la giovane a godersi la gravidanza e a non dare troppo peso alle parole della suocera. Salvador accuserà Lope di essere stato lui a mettere strane idee in testa a Maria e a farle prendere la decisione di rimandare le nozze. Don Alonso cercherà di prendere tempo con Don Lorenzo, chiedendogli altro tempo per la restituzione del prestito. Il conte però rivorrà subito i suoi soldi. Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 22 al 26 aprile 2024.