Beautiful e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 1° gennaio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni della Soap di Canale 5, Beautiful, e quella di Rete 4, La Promessa, per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 1° gennaio 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e La Promessa, che andranno in onda oggi, 1° gennaio 2025, la prima su Canale 5 e l'altra su Rete 4. Il nostro viaggio inizierà alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations, e finirà alle 19.40 in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel. Attenzione! Ricordiamo che eccezionalmente per questa settimana di Capodanno, Endless Love non andrà in onda - a parte sabato 4 e domenica 5 gennaio 2025 -, mentre Beautiful andrà in onda in replica e My Home My Destiny verrà trasmesso in anticipo rispetto al solito.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata in replica di oggi 1° gennaio 2025

Nella puntata in replica di Beautiful di oggi - 1° gennaio 2025 - rivedremo Hope decisa più che mai a continuare per la sua strada, senza Liam accanto. La Logan ribadirà a sua madre di aver preso la sua decisione e le chiederà di non intromettersi in questa faccenda, a cui non potrà porre rimedio. Per lei è arrivato il momento di mettere un punto al suo matrimonio con lo Spencer e lo farà senza girarci più intorno. La giovane si recherà allo chalet per mettere in chiaro le cose con lui e per chiudere una volta per tutte la loro relazione, ormai arrivata al capolinea. Intanto Sheila riceverà la vista di Mike, anche lui in prigione. I due “amici” rifletteranno su quanto accaduto nei mesi passati e il criminale spronerà la rossa a lasciar perdere il suo desiderio di conquistare un posto nella vita di suo figlio e suo nipote. Ovviamente la malefica Carter non sarà disposta a gettare la spugna e prometterà di riuscire nel suo folle intento... Qui la trama completa di Beautiful.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 1° gennaio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 1° gennaio 2025 - le condizioni di Jimena saranno drammatiche e purtroppo non sarà il solo problema a tediare la tenuta dei Lujàn. Abel confermerà che ci sono pochissime speranze che la marchesina si salvi. Intanto Pia avrà il terrore di incontrare il nuovo maggiordomo, Don Ricardo Pellicer. La governante spererà che l’uomo non si riveli un personaggio abietto come Gregorio. Petra continuerà a osservare le mosse di Ayala e spererà che il suo innamorato le sia fedele mentre Vera rivelerà a Lope che il denaro trovato nel borsone appartiene a lei. Il cuoco sarà sotto shock... Qui la trama completa de La Promessa.

