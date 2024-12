Beautiful Puntate del 1° gennaio 2025, Replica: Liam e Hope divorziano mentre negli USA Hope ritrova la felicità con Carter

Anticipazioni TV

Beautiful va in onda anche il 1° gennaio 2025 ma con una replica. Scopriamo insieme cosa vedremo su Canale5 e cosa sta succedendo, nel mentre, negli Stati Uniti, nelle puntate americane della Soap.

Beautiful ci dà appuntamento anche per il 1° gennaio 2025. La Soap non si prenderà nessuna pausa per il primo dell’anno e continuerà a farci compagnia anche in questa giornata di nuovi inizi. Le avventure della Forrester Creations proseguiranno però ad andare in onda in replica. Gli episodi inediti torneranno dal 7 gennaio 2025 in poi, dopo la fine del periodo natalizio.

Beautiful Anticipazioni 1° gennaio 2025: Hope pronta a dire addio a Liam

Beautiful andrà in onda anche il 1° gennaio 2025 e lo farà con due episodi, repliche del 16 e del 17 dicembre 2024. Nelle due puntate rivedremo Hope decisa più che mai a continuare per la sua strada, senza Liam accanto. La Logan ribadirà a sua madre di aver preso la sua decisione e le chiederà di non intromettersi in questa faccenda, a cui non potrà porre rimedio. Per lei è arrivato il momento di mettere un punto al suo matrimonio con lo Spencer e lo farà senza girarci più intorno. La giovane si recherà allo chalet per mettere in chiaro le cose con lui e per chiudere una volta per tutte la loro relazione, ormai arrivata al capolinea. Intanto Sheila riceverà la vista di Mike, anche lui in prigione. I due “amici” rifletteranno su quanto accaduto nei mesi passati e il criminale spronerà la rossa a lasciar perdere il suo desiderio di conquistare un posto nella vita di suo figlio e suo nipote. Ovviamente la malefica Carter non sarà disposta a gettare la spugna e prometterà di riuscire nel suo folle intento.

Beautiful Anticipazioni: Hope e Liam ufficializzano il divorzio

Hope e Liam si diranno addio. La Logan si presenterà allo chalet con le carte del divorzio già firmate da lei. La ragazza confesserà allo Spencer di essere pronta a fare quanto da lui richiesto e i due ufficializzeranno la loro separazione, da tempo solo accennata. La bionda rivelerà di non voler fare gli errori di sua madre e di voler vivere una vita più serena e più felice ma soprattutto di non voler causare problemi ai suoi figli. Liam sarà d’accordo con lei, per quanto ancora profondamente turbato sia di aver capito di provare ancora dei sentimenti per Steffy sia per aver scoperto il tradimento di sua moglie con Thomas, la persona che Hope dovrebbe detestare più di tutti.

Beautiful Trame e Anticipazioni Americane: Hope ritrova la felicità con Carter

Nelle puntate italiane di Beautiful, Hope e Liam stanno divorziando e vi anticipiamo che il loro rapporto non sarà ricucito. La Logan comincerà una relazione con Thomas, per poi lasciarsi anche con lui, quando il ragazzo le chiederà di sposarlo - per ben due volte - e lei gli confesserà di non sentirsi pronta. Negli episodi attualmente in onda negli Stati Uniti, la figlia di Brooke sembra aver ritrovato la sua felicità con Carter, che le ha dimostrato di stimarla sia come donna e madre che come professionista. Il Walton le ha restituito la Hope for The Future e l’ha soprattutto riassunta alla Forrester – era stata licenziata da Steffy – che ora controlla lui stesso con Brooke nuova CEO dell’azienda.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 e il sabato alle ore 13.50.