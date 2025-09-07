Beautiful: Brooke a Venezia 82, Katherine Kelly Lang illumina il Festival del Cinema con un nuovo look

Anticipazioni TV

Beautiful incanta la Laguna con la sua Brooke Logan. Katherine Kelly Lang ha sfilato sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia 2025 con un nuovo strepitoso look.

Poteva mancare il glamour di Beautiful al Festival del Cinema di Venezia? Ovviamente no e Katherine Kelly Lang ha rappresentato la Soap americana sfilando sul red carpet di Venezia 82 con un nuovo look, audace e bellissimo. Capello più corto e trucco più scuro, per un abito dalle tinte celesti e blu, che mettono in risalto i biondi capelli della compagna storica di Ridge, che attualmente - nelle puntate americane - sta lottando per riavere il suo amore e per evitare che il Forrester sposi, di nuovo, Taylor, con cui sta facendo coppia fissa ormai da mesi. Ma cosa sta succedendo e ci dobbiamo aspettare questo nuovo stile anche in TV?

Brooke di Beautiful a Venezia 82

Brooke Logan o meglio la sua interprete Katherine Kelly Lang è stata una delle protagoniste del red carpet del Festival del Cinema di Venezia. L’attrice ha sfilato con un nuovo potentissimo look, che l’ha fatta brillare sul tappeto rosso come una stella. La Lang è impegnata non solo su set di Beautiful ma anche con nuovi progetti di moda, sua altra grande passione oltre alla recitazione. L’artista ama molto l’Italia e quest’anno ha fatto visita al nostro paese più di una volta e non solo per lavoro. Il set di Beautiful ha fatto tappa a Napoli e Capri, negli scorsi mesi, per girare delle nuove puntate, già andare in onda sulla CBS e presto in arrivo su Canale5.

Nuovo Look per Brooke anche nelle puntate di Beautiful?

Vi abbiamo già anticipato che con il trasferimento di Beautiful nei nuovi set, ufficializzato a fine agosto 2025, la Soap tornerà a essere glamour come una volta. Nuovi spazi e più grandi, permetteranno più location per la narrazione delle storie dei Forrester e degli Spencer e Bradley Bell ha promosso il ritorno dell’alta moda, ovvero più sfilate e più sbrilluccichio.

È quindi probabile che il nuovo look della Lang sia solo un’anticipazione di cosa dobbiamo aspettarci con lei, che nelle ultime puntate americane è impegnata a convincere Ridge a lasciare Taylor e a tornare con lei, come ha promesso. Ma il Forrester, complice il ritorno di Thomas a Los Angeles, è molto in crisi.

Beautiful Anticipazioni: Brooke lotta per riavere Ridge

Il nuovo look di Brooke potrebbe far vacillare Ridge. In realtà il Forrester tentenna già e avrebbe lasciato Taylor, rompendo il loro fidanzamento e annullando le loro nozze, se solo Thomas non fosse tornato a Los Angeles dicendo di non stare bene e di essere vicino al crollo. Il giovane ha rivelato al padre che l’unica cosa che gli rimane e che gli impedirebbe di crollare, è proprio il matrimonio tra i suoi genitori, che gli garantirebbe quella stabilità famigliare che gli è sempre mancata e che ora è per lui più che mai fondamentale.

Una simile confessione avrebbe fatto vacillare qualunque genitore, figuriamoci un Ridge che è sempre stato uno che le decisioni amorose non le sa prendere mai con determinazione (e in modo definitivo), soprattutto se si tratta di Brooke e Taylor. Insomma Ridge non ha mantenuto la promessa fatta a Brooke in Italia, dopo il suo salvataggio degno di un bagnino di Baywatch, e ora è più che mai combattuto tra le due donne della sua vita. Saprà Brooke, con il suo fascino (e il nuovo look), convincerlo a stare con lei? Lo scopriremo presto, intanto godiamoci la bellezza della bionda più famosa delle Soap.

