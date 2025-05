Beautiful torna in Italia: Dopo Roma la Soap arriva a Napoli e Capri per girare delle puntate speciali

Anticipazioni TV

Beautiful ama l’Italia e l’Italia ama Beautiful, è ormai una certezza. La Soap Opera americana torna nel nostro paese per girare nuove e appassionanti puntate, presto in onda prima sulla CBS e poi su Canale5. Questa volta la troupe e alcuni protagonisti del cast arrivano nel sud Italia, nella splendente Napoli e su una delle isole più iconiche della nostra bella penisola: Capri. Ma vediamo insieme quali sono le novità che vedremo molto presto.

Beautiful: l’amore per l’Italia continua

Beautiful è l’appuntamento pomeridiano più longevo della nostra TV italiana. La Soap Americana con al centro le vicende della famiglia Forrester, Logan e Spencer continua ad appassionarci ormai da quasi quarant’anni e si è legata indissolubilmente all’Italia. La produzione ha più volte deciso di girare alcuni suoi episodi in Italia ed è successo più volte nel corso degli anni che i protagonisti si ritrovassero nel nostro paese, a sfilare o anche solo per una breve vacanza dai tradimenti e dagli intrighi di Los Angeles, aggiungendone ovviamente degli altri.

Beautiful è arrivato per la prima volta in Italia nel 1997 su Lago di Como, nel 1999 è approdato a Venezia, nel 2002 a Portofino e nel 2012 in Puglia. Nel maggio 2023 aveva fatto tappa a Roma e Brooke e Hope avevano conquistato Piazza Navona con due capi meravigliosi provenienti dalla nuova collezione della Hope for the Future mentre stavolta, a maggio 2025, scenderanno un po’ più giù, nell’assolato e splendente sud Italia, precisamente a Napoli e Capri, dove tutti li attendono con gioia.

Beautiful arriva a Napoli e Capri

La direzione creativa di Beautiful rappresentata dal produttore esecutivo e capo sceneggiatore Bradley Bell ha scelto Napoli e Capri per girare degli episodi speciali. Sono in arrivo grandi novità, come abbiamo detto e tra queste c’è il ritorno di Nick Marone, che farà la sua comparsa a Los Angeles. Nick incontrerà o seguirà i protagonisti presenti in Italia ovvero Brooke (Katherine Kelly Lang), Eric (John McCook) e Ridge (Thorsten Kaye) e prevediamo dei colpi di scena visto che Eric sta attualmente cercando di aiutare la sua protetta Brooke a tornare insieme a suo figlio.

La presenza della produzione e del cast di Beautiful a Napoli e Capri è prevista dal 28 al 31 maggio 2025 e gli episodi girati saranno trasmessi negli Stati Uniti, sulla CBS, a luglio 2025. Per vederli in Italia dovremo aspettare un anno e poco più ma l’attesa ne varrà la pena. Per chi si trovasse in zona, ci sarà un incontro con il cast, durante uno speciale evento aperto al pubblico a Napoli, presso il Castel Nuovo previsto per sabato 31 maggio dalle ore 14.00 alle ore 17.00.

Beautiful: ipotesi trame “italiane” anzi napoletane e capresi

Beautiful ci riserva sempre colpi di scena e noi cerchiamo di tenervi sempre aggiornati su ogni cosa che succede nel luccicoso mondo della maison di moda chiamata Forrester Creations. Al momento non sono trapelate ancora le trame ufficiali delle puntate campane della Soap ma possiamo fare qualche previsione. Cominciamo con il dire che è possibile che l’incontro tra Brooke e Nick avvenga proprio in Italia oppure il Marone seguirà la sua bella in un viaggio che ci sembra essere d’affari. La Forrester ha appena realizzato una nuova linea, che ha visto la Logan di nuovo protagonista con un abito meraviglioso indossato che ricordava il suo vestito da sposa indossato a Portofino.

È quindi molto probabile che Eric e Ridge siano in Italia per promuovere la nuova linea, certi che l’Italia porterà loro fortuna come successo nel 2023 con la Hope for the Future, attualmente cancellata. Siamo anche sicuri che ci saranno altre grandi novità in arrivo e se l’affascinante marinaio comparisse proprio a Napoli le cose diventerebbero molto ma molto interessanti. Staremo a vedere!

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.