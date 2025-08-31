TGCom24
Beautiful si rinnova: grandissime novità in arrivo nella Soap e importanti ritorni, parola di Bradley Bell

Silvia Farris
Bradley Bell, il boss di Beautiful, ha annunciato grandi novità in arrivo nelle prossime puntate della Soap. Scopriamo nel dettaglio cosa succederà e cosa vedremo su Canale5.

Beautiful si rinnova: grandissime novità in arrivo nella Soap e importanti ritorni, parola di Bradley Bell

Grandissime novità in arrivo per Beautiful. Nelle prossime puntate della Soap, in onda prima negli Stati Uniti e poi su Canale5, assisteremo a trame più avvincenti ma anche a ritorni in grande stile, parola di Bradley Bell. Il boss della Soap, produttore esecutivo e figlio e nipote dei creatori di The Bold and The Beautiful, ha annunciato con entusiasmo che le prossime stagioni riserveranno delle sorprese mozzafiato, complice un cambiamento – in grande – ufficializzato nelle scorse settimane. Ma scopriamo insieme di cosa si tratta e cosa dobbiamo aspettarci.

Beautiful cambia casa: nuovi set per la Soap americana

Vi avevamo già annunciato i cambiamenti glamour di Beautiful. La Soap si è trasferita e ha sposato i suoi set dagli studi della CBS Television City ai Sunset Las Palmas Studios. Una decisione presa ufficialmente nei mesi scorsi ma prevista ormai da anni, ovvero da quanto la produzione di Beautiful non aveva rinnovato il contratto d’affitto con gli studi della CBS, che hanno però permesso a Bell e alla sua squadra di continuare il proprio lavoro sino a quando non avessero trovato delle locations adatte a loro. E questo è avvenuto prima dell’estate. L’inaugurazione del nuovo posto magico in cui prenderà il via la magia di The Bold and the Beautiful è avvenuta la scorsa settimana, il 19 agosto 2025, e presto gli attori cominceranno a girare le nuove trame nella loro nuova casa, più grande e più spaziosa.

Beautiful: set più grandi per trame più avvincenti

Gli spazi dei Sunset Las Palmas Studios sono più grandi rispetto a quelli della CBS e questo permetterà alla Soap di arricchire le sue locations. Grazie alle prime immagini trapelate sul web, vi annunciamo che torneremo a vedere la mitica scala di Villa Forrester, su cui – per anni – è capitato di tutto. Il salone di casa di Eric tornerà a mostrarsi maestoso come nei primi anni ’90 e verranno mostrati più spazi della villetta di Steffy. E pure per Il Giardino avverrà la medesima cosa. Questo si tradurrà in una maggiore ricchezza per le trame della Soap, che presto vedrà nuovi duelli in passerella con grandi e inattesi ritorni.

Grandi ritorni e duelli all’ultima moda nelle prossime puntate di Beautiful

Bradley Bell ha annunciato che nelle nuove stagioni di Beautiful si tornerà a dare risalto alla moda e ai duelli all’ultimo capo, come succedeva nei primi anni di trasmissione della Soap. Verrà dato maggiore spazio alla passerella e alle sfide tra stilisti ma rivedremo anche alcuni personaggi assenti dalle trame da diverso tempo. Pare infatti che sia previsto il rientro di qualche vecchio rivale dei Forrester e la nostra mente ci porta subito a pensare a Sally Spectra jr., ora protagonista – sulla CBS – di Febbre d’Amore, che potrebbe voler riportare in auge la sua azienda, eredità di sua nonna. Ma ci sono altri nomi in lizza per un trionfale rientro in Beautiful, ovvero quello di Amber e di Jack junior, il figlio di Nick e Brooke.

Non abbiamo ancora certezza e non sono ancora arrivati spoiler su questo argomento ma siamo sicuri che ne vedremo davvero delle belle. Non vediamo l’ora di scoprire tutte queste novità e tutte le magie che avverranno sulle patinate passerelle della Forrester Creations.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.

