Beautiful: cambia tutto per la Soap. Grandi novità glamour in arrivo!

Anticipazioni TV

Grandi novità in arrivo per Beautiful. Il cast annuncia un grande cambiamento che riporterà il glamour nelle trame della Soap.

Grandi cambiamenti in arrivo per Beautiful dopo la sua pausa estiva. La Soap cambia casa e promette che nei prossimi mesi si tornerà a quel livello di glamour che l’ha contraddistinta nei suoi primi anni di vita. Ma cosa è successo e perché una simile novità, apprezzata da molti suoi protagonisti? Scopriamolo.

Beautiful cambia casa dopo la pausa estiva

Prendiamoci una pausa dalle trame, sia italiane che americane, e parliamo di qualcosa di più ameno ma anche curioso. Beautiful cambia casa e presto le sue puntate non verranno più girate negli studios che l’hanno ospitata per ben 38 anni. La produzione della Soap ha deciso di spostarsi e di trasferirsi in altri teatri di posa, sempre a Los Angeles, per cominciare una nuova fase più glamour e con più luoghi da scoprire e vivere.

Beautiful è stata girata, sin dall’inizio (1987), alla CBS Television City, ovver un complesso di studi situato nel distretto di Fairfax a LA. Inizialmente la serie aveva possibilità di usufruire di uno spazio enorme e di un numero piuttosto elevato di stage ma poi, per via del Covid e delle misure di sicurezza, ha dovuto ridimensionarsi. A questo si è aggiunta la vendita degli studios a una nuova proprietà, nel 2019, che ha però permesso a Bell – il produttore esecutivo – di continuare a usare la struttura per un certo periodo – durato di fatto 6 anni – ma con la promessa di un trasferimento appena possibile.

Beautiful verrà girata nei Sunset Las Palmas Studios

Il trasferimento è stato ufficializzato la scorsa settimana, in concomitanza con la pausa estiva delle riprese, che riprenderanno regolarmente il 19 agosto 2025, nella loro nuova location, ovvero i Sunset Las Palmas Studios, nel quartiere di Hollywood. Questa novità permetterà alla Soap di usare molti più spazi e di riportare sullo schermo alcuni luoghi che da anni non vediamo più. Molto probabilmente rivedremo la bella e grande piscina di Villa Forrester, per anni teatro di incontri e di annegamenti, che non possono essere dimenticati.

Vi sarete sicuramente accorti che, negli anni, gli ambienti dove i protagonisti di Beautiful si muovono, si sono ridotti notevolmente e persino Villa Forrester è cambiata, tanto da mostrare solo il salone. Ultimamente, per via degli spazi ristretti, è stato usato un escamotage per creare la scuola estiva di Hayes ed è stato inventato il fatto che Liam – molto malato e trasferitosi per questo nella dependance di Steffy – abbia ceduto la sua casa al mare alle maestre del piccolo Finnegan, permettendo loro di avere un posto dove continuare le lezioni, in attesa che finiscano i lavori di ristrutturazione del loro edificio scolastico. Stratagemmi che hanno permesso di utilizzare meno set possibili o comunque di poter modificare, con qualche accorgimento ingegnoso, quelli già esistenti.

Beautiful: ecco cosa cambierà da agosto prossimo

Ma cosa comporterà questo cambiamento di locations? Secondo John McCook, ovvero Eric Forrester, Beautiful tornerà ad avere quel glamour che da un po’ le mancava. La Soap è sempre stata un’icona di stile ma con più spazio per girare si tornerà allo sfarzo iniziale, con tanti ambienti e altrettante storie, che permetteranno a noi spettatori di divertirci ancora di più. L’attore, così come altri suoi colleghi, ha salutato la Television City con grande commozione. Del resto dopo 38 anni e uno studio importante come lo Studio 31, non è facile dire addio alla propria casa ma il futuro riserva grandi novità scintillanti e piene di sorprese. Non vediamo l’ora che arrivi il 19 agosto 2025 per scoprire cosa ci aspetta!

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.