Home | TV | Anticipazioni | Beautiful | Beautiful Anticipazioni Americane: Thomas gela e ricatta Ridge, ricadrà nella pazzia se lui non sposerà Taylor!
Beautiful Anticipazioni Americane: Thomas gela e ricatta Ridge, ricadrà nella pazzia se lui non sposerà Taylor!

Nelle puntate americane di Beautiful Thomas ha fatto una confessione agghiacciante a suo padre. Il ragazzo ha rivelato di essere allo sbando e di poter crollare da un momento all'altro soprattutto se i suoi genitori non si sposeranno. Ecco cosa è successo negli episodi della Soap, in arrivo su Canale5.

Thomas è tornato a Los Angeles e come era prevedibile il suo rientro nelle trame americane di Beautiful, ha portato con sé grandi stravolgimenti. Non immaginavamo però che il giovane Forrester confessasse una verità così dura come quella che ha rivelato a suo padre, gelandolo e ricattandolo allo stesso tempo. Sì perché il rampollo della famiglia di stilisti ha dichiarato, senza mezzi termini, di essere allo sbando e di poter crollare da un momento all’altro – finendo di nuovo nel loop della pazzia – se i suoi genitori non si sposeranno. Un bel problema visto che Ridge aveva intenzione di rompere il fidanzamento con Taylor dopo la reunion con Brooke in Italia. Ma vediamo nel dettaglio cosa è successo e che conseguenze avrà tutto questo sui prossimi episodi americani della Soap.

Beautiful Anticipazioni: Thomas deluso da Ridge

Thomas è tornato a Los Angeles e la prima cosa che ha fatto è stata affrontare Ridge e Brooke, dopo averli visti abbracciati. In realtà si è scoperto che il Forrester era già al corrente della reunion tra suo padre e la sua bionda compagna, grazie a una foto che qualcuno gli ha mandato dall’Italia. Il ragazzo è molto deluso dal suo genitore e vorrebbe che le cose fossero andate e andassero in maniera molto diversa. Quello che desidera davvero è che i suoi genitori si risposino e vivano felici insieme, senza più lasciarsi e senza più che Brooke si metta in mezzo tra loro, come ha fatto tante volte. E dietro questa richiesta c’è una ragione molto precisa e molto drammatica.

Thomas è allo sbando e single, ecco cosa sta succedendo nelle puntate americane di Beautiful

Thomas ha rivelato a suo padre di tenere particolarmente al matrimonio tra i suoi genitori. La ragione? È l’unica cosa che gli impedirebbe di crollare e di tornare schiavo della pazzia. Sì avete capito bene, il Forrester sta male e rischia di avere di nuovi i suoi squilibri mentali. A renderlo di nuovo così vulnerabile è stata la rottura con Paris, causata anche dalle azioni di sua madre Grace, e il fatto di non avere una nuova collezione su cui lavorare. Al ragazzo è rimasta solo la sua famiglia e se Ridge non sposerà Taylor per tornare con Brooke, lui crollerà definitivamente, senza potersi riprendere. Il giovane ha raccontato ogni cosa a suo padre gelandolo e in modo molto poco velato ricattandolo.

Beautiful Anticipazioni Americane: Thomas ricatta Ridge

Raccontando tutto questo, di fatto Thomas ha ricattato Ridge. Sì perché suo padre si è trovata davanti a un problema davvero molto difficile da superare, consapevole che se lascerà Taylor, sarà responsabile del crollo mentale di suo figlio. Una cosa che lui non può e non vuole permettere accada. Ma dall’altra parte c’è pure il suo amore per Brooke, che lui vorrebbe coronare. Insomma lo stilista si troverà davanti a un bivio e non sarà facile scegliere a chi fare del male. Sì perché qualunque scelta lui faccia, farà soffrire qualcuno che ama e non è certo una prospettiva allettante. Che cosa succederà? Che scelta farà Ridge?

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.

