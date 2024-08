Beautiful, Anticipazioni Puntate del 24 agosto 2024: Hope ha perso la testa per Thomas?

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle puntate di Beautiful in onda il 24 agosto 2024. Le Trame degli episodi della Soap di Canale5 ci rivelano che Brooke consiglierà a Hope di stare attenta a Thomas mentre Liam confiderà a Wyatt di non fidarsi del Forrester. Peccato che il pericolo stavolta non sia costituito dal Forrester ma da Hope stessa!

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nelle puntate della Soap, in onda il 24 agosto 2024, eccezionalmente alle ore 13.55 su Canale5, Brooke sarà molto stupita dalla reazione di Hope. La Logan capirà che sua figlia è molto turbata e non soltanto per averla vista con Ridge ma anche e soprattutto per i suoi problemi matrimoniali. La Logan senior consiglierà alla ragazza di affrontare il ritorno di Thomas alla Forrester con più attenzione e di capire che tutto quello che sta accadendo nella sua famiglia, è a causa del giovane stilista che ha di nuovo accolto. Intanto Liam, preoccupato per lo strano comportamento di sua moglie – sgattaiolata velocemente dallo chalet per andare dalla madre – confiderà a Wyatt di aver paura che la ragazza sia in pericolo e che Thomas non sia un uomo di cui fidarsi. Peccato che la persona a cui non dare fiducia questa volta sia Hope Logan.

Beautiful Anticipazioni: Brooke sconvolta dalla reazione di Hope

Hope è una furia e sembra aver perso completamente il controllo. La ragazza ha accusato sua madre di essere una traditrice e di aver rovinato tutto quello che lei e Taylor hanno fatto. La ragazza ha sorpreso la mamma in compagnia di Ridge e non ha gradito per nulla la cosa. Sconvolta e soprattutto delusa, ha fatto una scenata. La Logan senior è rimasta turbata da questa reazione completamente inaspettata e ha capito che sua figlia è sconvolta non tanto da quello che ha appena visto, quanto dal ritorno di Thomas e dai problemi che questo sta causando nel suo matrimonio. Certa di aver colto nel segno, Brooke cercherà di calmare la ragazza e di darle alcuni importanti consigli, affinché non si lasci trascinare dall’ansia.

Anticipazioni Beautiful: Brooke consiglia a Hope di tenersi lontana da Thomas

Brooke centrerà il punto e capirà che a turbare Hope è il ritorno di Thomas. La Logan non capirà che sua figlia sta pensando al Forrester in termini mai pensati fino a ora ma comprenderà che la presenza del figliastro in azienda, sta creando grandi disagi tra Hope e suo marito. Per questo le consiglierà di tenersi lontana dal designer più che può e di limitarsi alle ore di lavoro canoniche, per non mettere a rischio il suo equilibrio con Liam. Peccato però che Hope pensi a Thomas mentre è a letto con il marito e che la cosa stia diventando un chiodo fisso. A essere pericoloso per la sua vita famigliare non è più il figlio di Ridge ma lei stessa.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Liam preoccupato per Hope

Hope ha cominciato a pensare a Thomas anche a letto con Liam e la cosa ha dell’assurdo. La Logan si è resa conto che qualcosa non va nei suoi pensieri e il suo atteggiamento, schivo e nervoso, ha cominciato a destare qualche sospetto anche in suo marito. Lo Spencer è convinto che sua moglie stia correndo un grande pericolo e che tutto il trambusto che il loro matrimonio sta affrontando, sia causato dal ritorno del Forrester e dalla sua insana ossessione per la sua collega. Liam si confronterà con Wyatt, a cui racconterà di essere teso ma soprattutto convinto che Thomas Forrester non sia cambiato e non possa cambiare nemmeno se la terra diventasse piatta. Quello che il figlio di Bill non può sapere è che il pericolo stavolta non viene dall’esterno ma a causare tutta la tensione è proprio sua moglie, che non solo ha immaginato di baciare il suo designer ma anche di passarci la notte insieme.

