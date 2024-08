Beautiful Anticipazioni Puntate dal 18 al 24 agosto 2024: Hope attratta da Thomas, Liam li becca così!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 18 al 24 agosto 2024. Ecco cosa accadrà negli Episodi della settimana.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Trame delle puntate di Beautiful in onda su Canale5 dal 18 al 24 agosto 2024, alle ore 13.50 dal lunedì al sabato e la domenica alle ore 14.00. Ecco le Anticipazioni episodio per episodio della Soap.

Beautiful Anticipazioni settimanali: ecco cosa succederà da domenica 18 agosto 2024 a sabato 24 agosto 2024

Le puntate di Beautiful in onda nella settimana dal 18 al 24 agosto 2024 vedono Hopein preda ai dubbi. La Logan è attratta da Thomas, con il quale viene scoperta in modo equivoco dal marito Liam, ma sa che deve salvare il suo matrimonio se vuole assicurare una pace alla famiglia. Nel frattempo, Brooke rischia di cedere al fascino di Ridge, nonostante il patto con Steffy. Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi della Soap di Canale5.

Puntata in onda Domenica 18 agosto 2024

Momenti di grande tensione tra Hope, Thomas e Liam. Mentre è intenta a provare su sé stessano dei modelli della nuova collezione, la Logan scivola dalla pedana e cade addosso a Thomas che, per tentare di non farla cadere a terra, la trascina sopra al divano. Così, uno sopra l’altro, li trova Liam che in quel momento entra nella stanza. La situazione sembra una conferma dei suoi peggiori timori, ovvero che Hope sia nuovamente caduta tra le braccia del suo ex e che i due abbiano una relazione segreta. Furioso e amareggiato, Liam si lascia andare ad una intensa scenata contro la moglie e quello che crede essere il suo amante. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 18 agosto 2024.

Puntata in onda Lunedì 19 agosto 2024

Dopo la furiosa scenata del marito, Hope tenta di spiegare la situazione, ovvero di essere caduta addosso a Thomas perché stava per cadere a terra. Ovviamente, Liam non crede ad una sola parola e chiede al rivale di andare via dalla Forrester, per poter parlare da solo con Hope. Tra i due si scatena una litigata senza precedenti. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 19 agosto 2024.

Puntata in onda Martedì 20 agosto 2024

Mentre Liam accusa Hope di essere una egoista e di non aver mai pensato a come possa sentirsi lui, sapendo che è tornata a lavorare a stretto contatto con Thomas, lei non controbatte e rimasta da sola inizia a fantasticare sulla possibilità di baciare il Forrester. Hope riflette sul suo futuro, ricordando le parole della madre Brooke che si è pentita di essere stata attratta dagli uomini sbagliati, e teme di assomigliare sempre più a lei. Così, Hope si riscuote e decide di annullare la cena che Brooke ha organizzato insieme a Ridge, per poter passare del tempo con Liam e cercare di recuperare il rapporto dopo la furiosa discussione. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 20 agosto 2024.

Puntata in onda Mercoledì 21 agosto 2024

Desiderosa di recuperare la situazione prima che sia troppo tardi, Hope vuole dimostrare al marito che il loro rapporto e la passione che li lega è ancora salva, sebbene negli ultimi tempi si sia ritrovata più tempo al lavoro con Thomas che in casa. Nel frattempo, Brooke e Ridge si ritrovano da soli e ripercorrono con nostalgia la loro storia, ammettendo di essersi mancati molto. Taylor, ignara di tutto quello che sta succedendo e del riavvicinamento tra Brooke e Ridge, rassicura i figli sul fatto che la sua nuova amicizia con la Logan non verrà intaccata dai fantasmi del passato. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 21 agosto 2024.

Puntata in onda Giovedì 22 agosto 2024

Taylor è certa che Brooke rispetterà il loro piatto di amicizia, che comprende non lasciare più campo alla possibilità di un ritorno di fiamma con Ridge, e rassicura i figli Thomas e Steffy. Nel frattempo, dopo la bella serata insieme, Brooke ringrazia Ridge e si ritira in camera per dormire mentre lui rimane al piano di sotto per ultimare un bel bicchiere di vino prima di tornare a casa. Convinta di essere rimasta sola, ore dopo essersi salutati, Brooke scende al piano inferiore con una sensuale lingerie addosso e rimane sorpresa di trovare Ridge ancora in casa. Il Forrester è sorpreso ma, proprio quando i due stanno per cedere alla passione, la Logan gli parla del fatto con Taylor che ha deciso di onorare per il bene delle loro famiglie. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 22 agosto 2024.

Puntata in onda Venerdì 23 agosto 2024

Hope e Liam fanno l’amore ma, improvvisamente, lei inizia a fantasticare su Thomas! La Logan, turbata, lascia lo chalet e corre dalla madre in cerca di aiuto, trovandola alle prese con il flirt con Ridge. Hope attende che l’uomo lasci la casa e fa irruzione come una furia, prendendosela con Brooke e accusandola di aver tradito la fiducia di Taylor, compromettendo l’equilibrio precario si è creato da poco grazie al loro patto. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 23 agosto 2024.

Puntata in onda Sabato 24 agosto 2024

Brooke rimane molto colpita dalla scenata di Hope e crede che sia dovuta ai problemi coniugali con la figlia. Così, le consiglia di proteggere a tutti i costi il suo matrimonio e riflettere sul fatto che il ritorno di Thomas alla Forrester stia compromettendo tutto. Nel frattempo, Liam pranza con Wyatt a “Il Giardino” e racconta quello che è successo pochi giorni prima, ribadendo di non potersi fidare di Thomas. Il rivale, infatti, è sempre stato ossessionato da Hope e non crede che possa aver risolto ciò che prova per la moglie, sebbene lui sostenga il contrario.

Liam racconta a Wyatt la serata romantica trascorsa con Hope e ammette di essere rimasto molto contento del gesto della moglie, con la quale è riuscito a passare finalmente un momento intimo. Liam, tuttavia, ammette di aver sentito Hope distante in alcuni momenti, soprattutto quando è voluta correre dalla madre senza troppe spiegazioni. Hope, infatti, prova una forte attrazione per Thomas e sta cercando in tutti i modi di soffocarla.Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 24 agosto 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.50 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.