Beautiful, Anticipazioni Puntata del 20 agosto 2024: Hope bacia Thomas! Sogno o realtà?

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 20 agosto 2024 su Canale 5. Nell’episodio della Soap dopo aver discusso con Liam, Hope bacerà Thomas... oppure immaginerà di farlo?

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda il 20 agosto 2024, alle ore 13.50 su Canale 5, Liam, ancora furioso per ciò che ha visto, accusa Hope: è colpa sua se ha perso le staffe, dato che è così teso da quando lei ha deciso di riassumere Thomas alla Forrester Creations. Al termine di questa discussione, lui se ne va e la Logan junior resta da sola, a fantasticare... di baciare lo stilista!

Beautiful Anticipazioni: Liam sorprende Hope insieme a Thomas!

Liam, continuando a pensare ossessivamente a Hope che ormai lavora gomito a gomito con Thomas, ha deciso di andare a farle visita alla Forrester Creations per assicurarsi che tutto stesse procedendo per il meglio. Infatti, il giovane aveva il forte timore che lo spregevole stilista potesse fare qualcosa che avrebbe di nuovo potuto mettere a repentaglio la sua serenità coniugale e famigliare. Purtroppo, una volta giunto alla Casa di Moda, lo Spencer junior ha assistito ad una scena che anziché tranquillizzarlo non ha fatto altro che metterlo ancora di più in agitazione, e l'ha fatto infuriare!

Beautiful Anticipazioni: Video Riassunto Puntata del 20 agosto 2024

Guarda qui sotto il video riassunto della puntata di Beautiful in onda il 20 agosto 2024 su Canale5 e poi continua a leggere le Anticipazioni Complete dell'episodio della Soap.

Anticipazioni Beautiful: Hope non riesce a tranquillizzare Liam...

Liam ha aperto la porta e si è trovato davanti Hope tra le braccia di Thomas. Il ragazzo non l'ha presa per niente bene, anzi, ha perso le staffe, certo di avere sotto gli occhi la prova dell'infedeltà della moglie. La Logan junior, vedendolo molto agitato ed arrabbiato, ha provato subito a fornirgli una spiegazione per tranquillizzarlo: stava lavorando ad un modello della nuova collezione quando è scivolata dalla pedana; per fortuna, c'era il suo braccio destro ad attutire la caduta, altrimenti si sarebbe potuta fare davvero male...

Trame e Anticipazioni Beautiful: Hope sogna a occhi aperti... di baciare Thomas!

Hope sta ancora provando a far calmare Liam, il quale, però, appare ancora piuttosto nervoso. Lo Spencer junior, tra l'altro, le sta addossando tutta la colpa, dicendole che ha reagito in quel modo assistendo a quella scena perché è teso come una corda di violino da quando lei ha preso la - malsana - decisione di riassumere Thomas alla Forrester Creations. Dopo averla additata impietosamente, il primogenito di Bill si affretta ad andarsene, e così la Logan junior resta sola. In questo momento, la Logan senior, per distendere i nervi, inizia a fantasticare... ed immagina di baciare Thomas! Che cosa significa questo? Che Steffy avesse ragione a sospettare che la bionda fosse attratta dal fratello?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.50 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.