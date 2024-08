Beautiful, Anticipazioni Puntata del 23 agosto 2024: Hope a letto con Liam ma pensa a Thomas!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Beautiful in onda il 23 agosto 2024. Nell’episodio della Soap di Canale5 vedremo che Hope sarà turbata dall'immaginare Thomas accanto a lei mentre fa l'amore con Liam. Sconvolta si precipiterà a casa di Brooke ma l'attenderà una brutta sorpresa.

Nella puntata di Beautiful in onda il 23 agosto 2024, alle ore 13.45 su Canale5, Hope spererà di dimenticare i suoi sogni su Thomas, passando finalmente una notte d’amore con il marito. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Logan e Liam cercheranno di recuperare il tempo perduto ma durante il momento intimo, la figlia di Brooke tornerà a fantasticare sul Forrester. Questo la spaventerà moltissimo e le farà lasciare lo chalet in fretta e furia, trovando la scusa di dover andare a parlare di una cosa molto urgente con sua madre. La ragazza arriverà a casa di Brooke e vi troverà Ridge. Delusa da questa scoperta, aspetterà che lo stilista se ne sia andato, per entrare nella villa e accuserà la mamma di aver tradito la fiducia di Taylor.

Beautiful Anticipazioni: Hope fa l’amore con Liam ma pensa a Thomas

Hope è corsa ai ripari. La ragazza ha sperato di cancellare gli strani e pericolosi pensieri che ha fatto su Thomas, concedendosi un momento intimo con suo marito. La giovane ha pensato, e sperato, che l’aver immaginato di baciare il Forrester sia dovuto al suo momento di lontananza dallo Spencer. Per questo e per dimostrare al consorte di essere legata solo a lui, ha deciso di annullare i suoi impegni e di occupare tutta la serata a fare l’amore con Liam. Peccato però che si troverà anche in quell’occasione a fantasticare sul suo collega, che vedrà al posto del figlio di Bill, accanto a lei. Un’immagine che contribuirà a farla spaventare ancora di più.

Anticipazioni Beautiful: Hope in ansia a causa delle sue visioni

Hope immaginerà Thomas accanto a lei mentre farà l’amore con Liam. La ragazza si spaventerà moltissimo di aver pensato di passare il momento intimo non con suo marito ma con il Forrester e comincerà a credere di avere un problema. Non comprenderà se si tratta di desiderio di vendetta sul fastidioso atteggiamento avuto dal marito oppure se sia davvero attrazione e per comprenderlo – e per non far notare il suo turbamento – dovrà andarsene dallo chalet. Con una scusa si allontanerà dallo Spencer e si precipiterà verso la villa di sua madre, per trovare consiglio. Purtroppo per lei, là vi troverà una brutta sorpresa, che le farà perdere il controllo.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Hope accusa Brooke di essere una traditrice

Hope raggiungerà casa di Brooke per parlare con lei di quello che le sta succedendo. La ragazza ha bisogno di qualcuno con cui sfogarsi e a cui raccontare lo strano turbamento che sta provando. Ma una volta che arriverà davanti alla villa, si renderà conto che la sua mamma non è sola. Con lei c’è Ridge, che sembra aver passato la notte con lei. Hope non prenderà per nulla bene la cosa e aspetterà che lo stilista se ne vada, prima di fare irruzione nell’appartamento della bionda. Una volta faccia a faccia, la sgriderà con grande furore e l’accuserà di aver tradito la fiducia di Taylor e la loro nuova amicizia, ponendo fine a un patto che stava finalmente riportando la pace nella loro grande famiglia. Brooke sarà molto stupita dalla veemenza con cui sua figlia si scaglierà contro di lei e capirà che la giovane è turbata da ben altro che dall’averla vista con il suo ex marito.

