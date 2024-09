Beautiful, Anticipazioni Puntate dell'8 settembre 2024: RJ non vuole guai. Non tornerà a lavorare alla Forrester!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame delle puntate di Beautiful in onda l'8 settembre 2024 su Canale5. Negli episodi della Soap RJ ribadirà ai suoi genitori di non voler essere coinvolto nei drammi della sua famiglia e di non voler tornare a lavorare alla Forrester Creations.

Nelle puntate di Beautiful in onda l’8 settembre 2024, alle ore 14.00 su Canale5, RJ ribadirà a Brooke e Ridge di non voler essere coinvolto nei drammi della loro famiglia. Le Anticipazioni degli episodi della Soap ci rivelano che il ragazzo dirà ai suoi genitori di non voler né creare scombussolamenti né essere spinto a tornare a lavorare per l’azienda di famiglia, da cui si è voluto allontanare tempo fa. Il Forrester e la Logan lo rassicureranno e pure Hope gli prometterà che nessuno lo metterà in una posizione scomoda, nemmeno Thomas. Intanto Liam, sempre più teso e incapace di trovare pace, si presenterà di nuovo da Steffy, interrompendo un momento di intimità tra lei e Finn. Lo Spencer le chiederà ancora una volta di parlare di suo fratello e della sua preoccupazione che il Forrester insidi sua moglie.

Beautiful Anticipazioni: Thomas ha paura del ritorno di RJ

RJ è tornato a casa e se Brooke, Ridge, Hope – e vedremo anche Steffy – sono felici di riabbracciarlo, Thomas trema. Il giovane rampollo di casa Forrester, l’unico figlio della coppia d’oro formata da Brooke e Ridge, potrebbe prendere il suo posto nel cuore del loro padre ma anche nell’azienda di famiglia. Lo stilista però potrebbe non doversi preoccupare. Il suo fratellino non sembra infatti interessato a tornare a lavorare nella maison ma soprattutto non vuole essere coinvolto nelle vicende drammatiche della sua famiglia, da cui ha cercato di tenersi lontano, lasciando Los Angeles. RJ lo dichiarerà ai suoi genitori e chiederà, soprattutto al suo papà, di rispettare le sue decisioni.

Anticipazioni Beautiful: RJ non vuole guai!

RJ sarà molto chiaro con suo padre e sua madre. Non vorrà in nessun modo essere coinvolto in faccende famigliari e non si vorrà trovare, di nuovo, in competizione con Thomas. Il ragazzo dirà loro di essere tornato a Los Angeles e di voler restare a casa, per ritrovare l’ispirazione per il suo blog, per il momento in standby. Non vorrà tornare a lavorare alla Forrester e spererà che suo padre rispetti la sua decisione, nonostante Ridge sia convinto che il suo figlio più piccolo sia dotato di un talento impressionante per la moda e possa quindi diventare uno dei suoi più grandi eredi. Brooke e Hope rassicureranno il giovane e gli prometteranno di non insistere mentre Ridge sembrerà poco convinto ma comunque si impegnerà a non insistere.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Liam torna all’attacco!

Liam non avrà ancora trovato pace e nonostante le rassicurazioni di Steffy e della stessa Hope, non riuscirà a togliersi dalla testa che Thomas sia un pericolo. Lo Spencer si presenterà dalla Forrester, interrompendo un momento intimo tra lei e Finn, e le chiederà di concedergli un altro po’ di tempo, per parlare di suo fratello. La Forrester tornerà a dirgli che se avesse considerato ancora il suo fratellone un pericolo, non lo avrebbe riammesso in azienda e gli prometterà di intervenire immediatamente se vedrà qualcosa che non va. Ma Liam riuscirà a calmarsi oppure continuerà a essere sulle spine?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dall'8 al 14 settembre 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.