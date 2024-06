Beautiful, Anticipazioni Puntate del 9 giugno 2024: Taylor vuole farla finita!

Anticipazioni TV

Nelle puntate di Beautiful in onda il 9 giugno 2024 su Canale5, Taylor scriverà un inquietante appunto. La Hayes vorrà farla finita, suicidandosi? Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame complete degli episodi della Soap.

Nelle puntate di Beautiful in onda il 9 giugno 2024, alle ore 14.00 su Canale5, Steffy pregherà Brooke di aiutare Taylor e di starle vicino in questo momento di difficoltà. Le Anticipazioni degli episodi della Soap ci rivelano che la Forrester sarà molto in ansia per sua madre e pregherà la sua nuova amica di non permetterle di fare sciocchezze. E l’ansia della Forrester potrebbe essere più che motivata. Tornata a casa e sempre più distrutta dai sensi di colpa, Taylor scriverà un biglietto nel quale annoterà una strana e inquietante frase. La psichiatra appunterà che l’unico modo per proteggere la sua famiglia, è farla finita. Vorrà suicidarsi? Intanto Thomas cercherà di vincere le remore di Hope e di spingerla a riassumerlo alla Hope for the Future.

Anticipazioni Beautiful: Steffy prega Brooke di stare accanto a Taylor

Taylor è disperata ma in suo soccorso è corsa Brooke. La Logan si sta rivelando un’amica preziosa per la Hayes e se ne accorgerà la stessa Steffy. La ragazza, trovate le due donne a parlare, capirà di dover chiedere aiuto alla sua matrigna, a cui non avrebbe mai immaginato di chiedere una mano per salvare sua madre. La ragazza pregherà la Logan di stare vicino alla sua mamma e di farle una mano a non lasciare che compia qualche sciocchezza, tipo presentarsi alla polizia per costituirsi. Le richieste della Forrester saranno accettate e sembrerà che la giovane abbia ragione a preoccuparsi per la sua adorata mammina.

Beautiful Anticipazioni: Taylor vuole farla finita

Brooke accetterà volentieri di dare una mano a Steffy e di sostenere Taylor. La Logan le prometterà di stare accanto a sua madre e di non permetterle di fare sciocchezze. La Forrester avrà una forte ansia e sembrerà essere più che mai motivata. Sì perché vedremo la Hayes scrivere uno strano e inquietante appunto. Su un foglio annoterà che l’unico modo per salvare la sua famiglia, è quello di farla finita. Un messaggio che farà temere il peggio. Possibile che Taylor voglia suicidarsi e uscire di scena per lasciare Steffy e Finn liberi di denunciare Sheila? Succederà davvero l’irreparabile oppure Brooke arriverà prima che sia troppo tardi?

Trame e Anticipazioni Beautiful: Thomas tenta di riconquistare Hope

Hope tentenna ancora e non sa se accettare Thomas di nuovo al suo fianco. La ragazza è al corrente che la sua collezione non stia andando per il meglio e che anzi stia perdendo molti clienti, diventando persino pericolosa per le finanze della Forrester Creations. La Logan dovrà prendere una decisione e capire se dare un’opportunità al Forrester o meno. Steffy le ha già espresso le sue perplessità e le ha lasciato la scelta e Thomas, convinto di poterle davvero dare una mano e di non voler più costituire per lei un problema, si farà avanti spudoratamente. Il ragazzo le prometterà di non causarle più guai e di essere per lei solo un collaboratore. Salveranno la linea e niente più. Tra loro sarà solo lavoro e non ci sarà neanche un velo di amicizia. Hope cederà davanti a queste promesse?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 13.50 mentre il sabato e la domenica alle ore 13.45 e 14.00.