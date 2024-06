Beautiful, Anticipazioni Puntate del 15 giugno 2024: Douglas fa la sua scelta. Sarà Steffy la sua nuova "mamma"!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame delle puntate di Beautiful in onda il 15 giugno 2024 su Canale5. Negli episodi della Soap assisteremo alla decisione di Douglas. Il bambino gelerà la sua famiglia dicendo a tutti di voler vivere con Steffy!

Nelle puntate di Beautiful in onda su Canale5 il 15 giugno 2024, alle ore 13.50, Douglas sconvolgerà tutti con la sua decisione. Il bambino, messo alle strette dai suoi genitori, rivelerà di non avere intenzione di vivere né con suo padre né con sua madre ma di aver scelto una terza persona, che si è rivelata - per lui - ben più attenta alle sue esigenze. Il piccolo Forrester dirà al giudice di voler andare ad abitare con sua zia Steffy e sarà talmente tanto fermo nella sua decisione da convincere il magistrato a firmare le carte. Hope, Thomas e Liam rimarranno di ghiaccio e la Logan non saprà cosa fare. Suo figlio ha appena scelto un’altra mamma al posto suo ed è un dolore enorme.

Anticipazioni Beautiful: Douglas costretto a scegliere

Thomas ha sconvolto Hope rivelandole di aver dato a Douglas il compito di scegliere con chi abitare. Sarà il piccolo a decidere se vivere con il padre o con la madre e per il Forrester è l’unica soluzione per evitare ulteriori diatribe tra lui e la sua ex compagna. L’idea del designer ha gelato la Logan, che ha cominciato a temere di perdere il suo bambino e di non poter fare nulla per fermarlo. Una paura che diventerà concreta molto presto, visto che il nipote di Ridge si rivelerà un’altra volta sveglio e in gamba. A nulla serviranno le dichiarazioni d’amore nei suoi confronti da parte dei suoi genitori, lui sceglierà qualcun altro.

Beautiful Anticipazioni: Douglas sceglie Steffy

Hope e Thomas sono partiti all’attacco per conquistare Douglas. I due hanno cercato di dimostrargli il loro amore e di convincerlo a stare dalla loro parte. Il piccolo non apprezzerà però questo comportamento e riterrà di dover prendere una decisione che faccia finire, una volta per tutte, questa assurda guerra alla sua custodia. Quando sarà davanti al giudice e rimarrà solo davanti a lui, rivelerà al magistrato di aver deciso di vivere con sua zia Steffy, l’unica in grado di rimanere lucida in questo momento assurdo, che sta vivendo la sua famiglia. La notizia di questa decisione lascerà tutti senza parole.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Hope, Liam e Thomas senza parole

Douglas sarà molto chiaro e dirà al giudice di non voler vivere né con suo padre né con sua madre, stanco di vederli litigare per la sua custodia. Il bambino vorrà invece abitare con sua zia Steffy, l’unica ad averlo ascoltato nel momento del bisogno e l’unica a essere rimasta lucida. La decisione del piccolo Forrester lascerà Hope, Liam e Thomas sconvolti e senza parole. La Logan comincerà a crucciarsi per gli errori commessi e avrà il cuore completamente spezzato. Steffy sarà colta di sorpresa ma non se la sentirà di negare il suo appoggio al nipote, che ripone così tanta fiducia in lei. Intanto a casa, Finn e Li discuteranno sul futuro di Douglas e cercheranno di capire quale sia la migliore strada per il bambino.

