Beautiful, Anticipazioni Puntata del 10 febbraio 2024: Bill chiede a Brooke di tornare insieme!

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 10 febbraio 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Bill spiazza Brooke con una proposta inaspettata, mentre Thomas ripensa a ciò che ha combinato...

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 10 febbraio 2024, alle ore 13.45, Brooke è distrutta: Ridge l'ha lasciata definitivamente e, incurante del fatto che lei stesse piangendo disperata, è corso da Taylor. La Logan senior è tornata a casa da sola, anche se non lo è rimasta per tanto tempo. Ben presto ha ricevuto una visita inattesa, quella di Bill. Quest'ultimo è al suo cospetto, ed è pronto a spiazzarla con un'incredibile proposta. Lo Spencer senior, rassegnatosi alla fine del suo matrimonio con Katie, vorrebbe che la bionda gli desse un'altra chance. E mentre la donna gli dice che il suo cuore appartiene ed apparterrà per sempre al marito, ed il magnate la esorta ad andare avanti, Thomas sta ripensando a ciò che ha fatto: è stato lui effettuare la chiamata al Servizio Tutela Minori con un'app per utilizzare la voce di Brooke. L'ha incastrata!

Anticipazioni Beautiful: Brooke sotto accusa!

Brooke è rimasta di stucco quando ha scoperto che Ridge aveva deciso di tornare insieme a Taylor, ed è rimasta ancor più di stucco nel momento momento in cui lui le ha spiegato il perché avesse fatto questa scelta. Il Forrester l'ha accusata di essere stata colei la quale ha effettuato una telefonata anonima al Servizio Tutela Minori per denunciare Thomas, affinché gli togliessero Douglas!

Beautiful Anticipazioni: Ridge lascia Brooke e corre da Taylor!

Dato che la Logan senior si rifiutava di ammettere le sue colpe, e continuava invece a dichiararsi innocente, il marito, esasperato, ha deciso di dirle addio per sempre. L'ha lasciata da sola, in lacrime, per correre dalla Hayes. Brooke ha così capito di non avere altra scelta: sarebbe dovuta tornare a casa da sola, e sconsolata. E mentre Ridge e Taylor si stanno abbandonando ad un lungo ed appassionato bacio, la bionda sta per ricevere una visita inattesa...

Trame e Anticipazioni Beautiful: Bill chiede a Brooke un'altra chance!

La Logan senior, ancora molto provata da quanto accaduto ad Aspen, si ritrova davanti Bill. Quest'ultimo ha un'inaspettata proposta da farle: vorrebbe che si dessero un'altra chance. La donna è esterrefatta: fino a qualche giorno fa, lo Spencer senior le chiedeva un consiglio per riuscire a riconquistare Katie! Tuttavia, le spiega, ha capito che l'ex moglie non è minimamente intenzionata a tornare con lui; rassegnato, è pronto a riprovarci con Brooke. Intanto, Thomas sta ripensando a ciò che ha fatto. Infatti, è stato lui a fare la telefonata al Servizio Tutela Minori, ed ha utilizzato un'app per riprodurre la voce della madre di Hope ed incastrarla. Dopotutto, è soddisfatto della sua azione, dato che in questo modo è riuscito a far sì che i genitori tornassero finalmente insieme. La Logan senior, nel mentre, continua a guardare Bill con sgomento, e a ribadire che lei ama solo il marito. Il magnate, allora la esorta ad accettare che il Forrester non tornerà a casa...

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.