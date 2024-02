Beautiful, Anticipazioni Puntata del 5 febbraio 2024: Taylor cede ed è di nuovo amore con Ridge!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 5 febbraio 2024 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Taylor cederà alle lusinghe di Ridge e deciderà di dargli di nuovo fiducia. Tra loro sarà di nuovo amore.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 5 febbraio 2024, alle ore 13.45 su Canale5, Taylor cederà alle lusinghe di Ridge. La Hayes si lascerà convincere dalle parole del suo ex marito e i due suggelleranno la loro ritrovata sintonia e unione, con un appassionato bacio. Steffy e Thomas saranno molto felici mentre Donna ed Eric, informati pure loro della novità, storceranno il naso. Intanto Brooke arriverà ad Aspen e continuerà a sperare che le cose non le sfuggano di mano.

Anticipazioni Beautiful: Taylor cede! È di nuovo amore con Ridge

Ridge ha cercato di convincere Taylor che è lei l’unica donna della sua vita. La Hayes ha indagato a fondo sul perché il suo ex abbia voluto raggiungerla ad Aspen e perché lo abbia fatto proprio adesso e ha sospettato, a ragione, che tra il Forrester e sua moglie fosse successo qualcosa. Davanti alle insistenze di Ridge e alle promesse di non lasciarla mai più, Taylor alla fine ha ceduto. I due suggelleranno la loro ritrovata unione e il loro amore rifiorito, con un appassionato bacio. Poi rientreranno a casa, dove Steffy li sta attendendo da diverso tempo, curiosa di sapere cosa sia accaduto tra loro.

Beautiful Anticipazioni: Steffy e Thomas hanno vinto!

Taylor e Ridge informeranno i loro figli di essere tornati insieme. Steffy e Thomas saranno felicissimi. La Forrester chiamerà suo fratello colma di gioia e il ragazzo dirà tutto a suo nonno e a Donna. Se i due giovani rampolli della casa di moda saranno colmi di felicità e grideranno alla vittoria, Eric e la sua compagna non saranno altrettanti soddisfatti. Entrambi sono da sempre sostenitori del team Bridge e sebbene vogliano un gran bene a Taylor, saranno sempre convinti che la donna della vita di Ridge sia Brooke.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke arriva ad Aspen

Steffy e Thomas festeggeranno la reunion dei loro genitori ma c’è anche un ostacolo da superare: Brooke. La Logan arriverà ad Aspen e si metterà immediatamente alla ricerca del marito, disperata per non essere riuscita a mettersi in contatto con lui prima. La donna avrà una bruttissima sorpresa. Scoprirà infatti che il suo consorte è tornato insieme a Taylor e che non intende neanche darle spiegazioni sulla sua scelta. Brooke però non mollerà la presa così facilmente e insisterà.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.