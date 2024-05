Beautiful, Anticipazioni Puntate del 1° giugno 2024: Finn gela Sheila. Non avrà mai il suo perdono!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nelle puntate in onda il 1° giugno 2024, Finn ribadirà a Sheila di non volerla nella sua vita mentre Katie tornerà da Bill per tentare di riportarlo alla ragione. Ecco le Trame complete degli episodi della Soap.

Sheila tornerà alla carica con Finn nelle puntate di Beautiful in onda su Canale5 il 1° giugno 2024. Le Anticipazioni degli episodi della Soap, in onda a partire dalle ore 13.50, ci rivelano che la Carter incontrerà suo figlio a Il Giardino e spererà che ora che è libera, tra loro possa nascere un bel rapporto. Il marito di Steffy, furioso contro di lei, le ribadirà di non avere alcuna intenzione di accoglierla nella sua vita e di non essere disposto a darle alcuna chance. Il ragazzo le confesserà di essere pronto a tutto pur di tenerla lontana da lui e dalla sua famiglia e di voler persino trovare un modo per farla finire di nuovo in prigione, dove dovrebbe stare. Intanto Taylor continuerà a pensare di doversi costituire mentre Katie tornerà a casa di Bill per cercare di convincerlo ad allontanare Sheila e a farla arrestare. La Logan sembrerà fare breccia nel cuore del magnate che la stupirà facendole una domanda inaspettata.

Anticipazioni Beautiful: Finn gela Sheila. Non saranno mai una famiglia

Sheila è libera e l’ha fatta franca. Tutto merito di Bill che ha saputo trovare un modo per mettere Steffy e Finn ko e assicurarsi che la Carter non corresse più alcun pericolo. La rossa potrà finalmente riprendere in mano i suoi progetti e la sua vita. Tra le prime cose che vorrà fare sarà assicurarsi un rapporto con suo figlio. I due si incontreranno a Il Giardino ma il dottore non sarà per nulla contento di rivedere la madre, che ha seminato il panico nella sua famiglia. Il ragazzo le dirà chiaramente di non avere alcuna intenzione di concederle possibilità e le dirà di volerla lontano da lui, da Steffy e dai suoi bambini per sempre. Ma Sheila Carter non è una persona in grado di gettare la spugna e di farsi mettere in un angolo. Prometterà a se stessa di riavere il suo bambino costi quel che costi.

Beautiful Anticipazioni: Taylor distrutta dai sensi di colpa

Steffy tornerà a sostenere sua madre in questo momento delicato. Quanto successo con Sheila ha distrutto Taylor. La Hayes si sente in colpa e crede di essere l’unica responsabile di quello che sta accadendo alla figlia. Se anni prima non avesse perso la testa e non avesse sparato a Bill, ora la sua bambina e Finn avrebbero testimoniato e incastrato Sheila, condannandola per sempre. Ma purtroppo il suo errore è tornato a tormentarla e stavolta a fare del male pure ai suoi cari. La dottoressa penserà di presentarsi alla polizia e di costituirsi ma Steffy glielo impedirà ancora una volta. Bill Spencer potrebbe avere altri assi nella manica e usarli per vanificare qualsiasi sacrificio che Taylor potrebbe fare.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Katie torna da Bill e fa breccia nel suo cuore

Katie non ha rinunciato a capire cosa stia succedendo a Bill. La Logan è certa che ci sia una spiegazione concreta al cambiamento del suo ex e al suo avvicinamento a Sheila. La sorella di Brooke si presenterà a Villa Spencer per parlare di nuovo con l’ex marito e per spingerlo a pensare alla loro famiglia, quella composta da loro due e Will, un tempo tanto felici. La bruna gli confesserà di essere ancora molto legata a lui e di voler lottare per svegliarlo dall’incanto di Sheila. Bill, commosso dalle sue parole, sembrerà traballare e le farà una domanda a bruciapelo. Il magnate le chiederà se mandando la rossa in prigione, loro possano tornare insieme. Questo interrogativo lascerà Katie senza parole e scatenerà l’ira di Sheila, nascosta dietro la porta. La criminale uscirà fuori come una leonessa, per cacciare la sua rivale e per riportare all’ordine il nuovo compagno.

